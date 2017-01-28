В Сыктывкаре застроят участок несостоявшегося ЖК "Калейдоскоп"

Застройщики Сыктывкара решили обратить свой взор из Европы на Восток. Напомним, в городе уже введен в строй жилой комплекс "Лондон", началось строительство ЖК "Прага", имеется свой "Париж". Теперь строители вознамерились построить жилой комплекс "Токио".

Располагаться комплекс будет на месте ЖК "Калейдоскопа", строительство которого началось в 2007 году и было заморожено в 2009-м.



Напомним, "Калейдоскоп" фигурировал в уголовном деле экс-мэра Сыктывкара Романа Зенищева. Подрядчиком выступала компания "АйСиТи". По версии следствия, бывший градоначальник попросил руководство компании трудоустроить в "АйСиТи" свою будущую супругу П.Голованову. Если бы это не было сделано, то это усложнило бы строительство жилого комплекса, то есть отказ мог повлечь "блокирование работы застройщика".

В конце 2016 года завершились судебные тяжбы о земельном участке, на котором должен был быть возведен жилой комплекс. Застройкой участка в квартале улиц: Красных Партизан – Первомайская – Интернациональная – Свободы займется КС "Альфа". Эту информацию "Комиинформу" в компании подтвердили. Сейчас проект строительства ЖК "Токио" корректируется.

На 8 февраля в мэрии Сыктывкара запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта.