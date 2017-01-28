В Сыктывкаре застроят участок несостоявшегося ЖК "Калейдоскоп"

28 января 2017 года, 11:30 | Сыктывкар
http://illhkomisc.ru

Застройщики Сыктывкара решили обратить свой взор из Европы на Восток. Напомним, в городе уже введен в строй жилой комплекс "Лондон", началось строительство ЖК "Прага", имеется свой "Париж". Теперь строители вознамерились построить жилой комплекс "Токио".

Располагаться комплекс будет на месте ЖК "Калейдоскопа", строительство которого началось в 2007 году и было заморожено в 2009-м.

Напомним, "Калейдоскоп" фигурировал в уголовном деле экс-мэра Сыктывкара Романа Зенищева. Подрядчиком выступала компания "АйСиТи". По версии следствия, бывший градоначальник попросил руководство компании трудоустроить в "АйСиТи" свою будущую супругу П.Голованову. Если бы это не было сделано, то это усложнило бы строительство жилого комплекса, то есть отказ мог повлечь "блокирование работы застройщика".

В конце 2016 года завершились судебные тяжбы о земельном участке, на котором должен был быть возведен жилой комплекс. Застройкой участка в квартале улиц: Красных Партизан – Первомайская – Интернациональная – Свободы займется КС "Альфа". Эту информацию "Комиинформу" в компании подтвердили. Сейчас проект строительства ЖК "Токио" корректируется.

На 8 февраля в мэрии Сыктывкара запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта.

Светлана Быковская
Ключевые слова: Сыктывкар, стройка, недвижимость, коми
Рубрика: Экономика
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Комментарии (5)

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    Рисунок
    28.01.2017 (11:42)
    1
    На рисунке не хватает бесконечных пробок, авто жителей да и самих жителей :-)))
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      Пп
      28.01.2017 (12:26)
      1
      А сколько полос на дороге - по три в каждую сторону! Интернациональная? Первомайская?))) Лучше бы парк с озером сделали мухоморы из минарха. Угробили некогда красивый город и пытаются заставить жителей любить его добивая точками.
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    Водитель
    28.01.2017 (12:12)
    0
    И опять - места для стоянки практически нет!
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      Пассажир
      28.01.2017 (13:55)
      0
      Подземная стоянка? Не, не слышал
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    строитель
    28.01.2017 (12:42)
    1
    там же строительная экспертиза обнаружила несоответствие бетона "северным" нормативам, а с учетом его разрушения из-за нарушения технологии и постоянного воздействия воды дом этот просто опасен для проживания

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