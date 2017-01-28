Опыт Коми в ежегодном докладе Минфина России назван лучшей практикой развития "Бюджета для граждан"

Опыт инициативного бюджетирования Республики Коми опубликован в ежегодном докладе Минфина России "О лучшей практике развития "Бюджета для граждан".

Минфин опубликовал лучшие практики субъектов РФ по вовлечению граждан в бюджетный процесс. Инициативное бюджетирование, предполагающее участие граждан в определении приоритетов расходования бюджетных средств, реализацию проектов и последующий общественный контроль, постепенно становится элементом повышения эффективности общественных финансов.

В Коми примером внедрения инструментов инициативного бюджетирования стала программа "Малые проекты", которая реализуется при участии граждан республики с 2014 года.

Программа предполагает реализацию небольших проектов в короткие сроки в области благоустройства территории, спорта, культуры, дорожной деятельности на территории муниципальных районов и городских округов республики. Механизм отбора проектов предусматривает привлечение граждан к формированию перечня проектов и их реализации, что в том числе позволяет создавать временные рабочие места. Оригинальная организация финансирования "Малых проектов" значительно расширяет типологию реализуемых проектов. В 2015 году в республике были поддержаны 127 малых проектов на сумму 49,7 млн рублей, из которых 40,4 млн рублей – средства республиканского бюджета, 8,1 млн рублей – средства муниципальных образований, 1,2 млн рублей – привлеченные средства. В 2016 году объем субсидий составил 45,6 млн рублей.

Кроме того, с 1 июля 2016 года в Республике Коми в рамках партиципаторного бюджетирования (ПБ) внедряется проект "Народный бюджет", как одна из форм инициативного бюджетирования. ПБ призвано расширить рамки участия граждан, муниципалитетов в бюджетном процессе путем созыва специальных комиссий, которые занимаются распределением выделенных им средств. Речь идет только о тех бюджетных решениях, при которых мнение граждан может быть учтено.

Концептуальный подход проекта "Народный бюджет" основан на гражданских инициативах по социально значимым вопросам для развития муниципального образования и соответственно реализуется путем активного привлечения жителей муниципальных образований в разработку и непосредственную реализацию народных проектов.

Реализация народных проектов в Республике Коми осуществляется по девяти направлениям: малое и среднее предпринимательство; культура; дорожная деятельность; физкультура и спорт; занятость населения; образование; благоустройство; агропромышленный комплекс; этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Коми.

С июня по декабрь 2016 года проходил I этап проекта "Народный бюджет" – проведение собраний граждан в муниципальных образованиях с целью выявления социально значимых (общественно значимых и экономически целесообразных) вопросов для реализации.

Всего за первые полгода реализации проекта "Народный бюджет" проведено 279 собраний, в которых приняло участие более 10850 человек. На собраниях гражданами предложено к реализации более 550 проектов в сфере дорожной деятельности, благоустройства, культуры, физкультуры и спорта, занятости населения, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, этнокультурного развития народов.

На II этапе органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов рассмотрели и утвердили перечни одобренных народных проектов (за исключением проектов в сфере образования). По итогам данного этапа было утверждено порядка 460 проектов.

До 31 декабря 2016 года по всем утвержденным проектам в Администрацию Главы Республики Коми поступили сформированные органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов заявки для участия в отборе народных проектов.

Следующий этап предусматривает проведение конкурсных процедур до 30 марта 2017 года по отбору победивших народных проектов, в том числе в сфере благоустройства.

Реализация проекта "Народный бюджет" будет осуществляться путем субсидирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму около 43 млн. руб. (средства предусмотрены в 8 государственных программах Республики Коми), на условиях софинансирования муниципальными образованиями, а также привлечением средств со стороны бизнес сообщества и граждан.