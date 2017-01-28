Молодых людей с инвалидностью начнут принимать на реабилитацию в Центре "Максаковка"

С 2017-го года Республиканский социально-оздоровительный центр "Максаковка" начнет принимать людей с инвалидностью, недавно получивших этот статус. Об этом "Комиинформу" рассказали в самом учреждении, а также устроили экскурсию по зданию. Напомним, сегодня "Максаковка" отмечает 20-летний юбилей.

Как рассказала директор Лариса Грациас, пока услугами пользуются пожилые люди с инвалидностью и ветераны. Каждые 18 дней — заезд на 50 человек.

Желающих попасть сюда со всей республики очень много, и очередь на места составляет около 2,5 тысяч жителей региона.

Попасть в учреждение также можно платно. За один заезд "Максаковка" может принять до 26-ти платников. Работники отмечают, что цены здесь — самые низкие по республике, а путевка дешевле, чем в популярные санатории соседней Кировской области.

На отдельном этаже Центра располагаются врачебные кабинеты. Отдыхающих принимают терапевт, невролог и физиотерапевт. Каждому клиенту, в зависимости от состояния здоровья, назначаются свои процедуры. Большим спросом пользуется массаж и водные процедуры. Все процедуры назначаются медиками учреждения и ими же контролируются.

С этого года здесь введут курсовое лечение. Человек сможет ездить на оздоровление только для прохождения лечебных процедур, без проживания и питания. Это будет удобно городским жителям, желающим сэкономить. Многие посетители приезжают на платных условиях ежегодно.

Заведующая отделением Тамара Шипицына пояснила, что все новейшее оборудование Центра было закуплено по программе "Доступная среда". Полностью обновлен кабинет физиолечения. Популярностью пользуется процедура - "дарсонвализация", помогающая при варикозном расширении вен.

В зале лечебной физкультуры проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия. "У нас очень любят скандинавскую ходьбу. Отдыхающие гуляют с палочками по территории", - пояснила Т.Шипицына.

Водное лечение также пользуется популярностью. Врачи назначают различные души и ванны.

Столовая рассчитана на 84 места. Питание — пятиразовое. Диета подбирается индивидуально.

Комнаты — одно, двух и трехместные.

В Центре продумана не только оздоровительная, но и культурно-досуговая программа. В том числе, программа "Тренировка ума" - для развития памяти пожилых людей. Услуги Центра очень удобны семьям, уезжающим на отдых за пределы города и республики, имеющих пожилых родственников.

"Некоторые оставляют отдыхать бабушку или дедушку в Центре, - пояснили сотрудники. - Здесь член семьи и лечится, и знакомится с новыми людьми, а главное — постоянно находится под присмотром врачей".

Кроме того, в учреждении недавно разработали программу "Клуб выходного дня".

"Здесь прекрасный сосновый бор. По нему можно погулять, покататься час, прийти пообедать, а потом пройти процедуры, попить фиточай и уехать домой. Все это займет часа четыре, а стоить будет приблизительно 750 рублей", - рассказала Лариса Грациас.

В Центре готовятся принимать людей с инвалидностью, которые совсем недавно попали в сложную жизненную ситуацию и получили этот статус.

Как уточнила директор Центра Лариса Грациас, ставка была сделана именно на эту категорию жителей региона неслучайно.

"Инсульт у нас помолодел, также могут случиться различные травмы в ДТП. Когда человек попадает в такую ситуацию, он теряется и ему приходится заново учиться выполнять элементарные вещи. Наша задача — научить человека справляться со сложностями и жить полноценно", - отметила Л.Грациас.

Для новых клиентов приобретено реабилитационное оборудование. Оно поможет научить человека жить с инвалидностью. Эта категория граждан сможет заселяться в специальные комнаты Центра вместе с членами семьи.