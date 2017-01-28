Названы имена лучших юных исследователей Коми

В Сыктывкаре завершилась ХХ краеведческая конференция "Отечество — земля Коми". На протяжении трех дней более ста школьников из 19 городов и районов республики защищали свои проекты перед экспертами. Сегодня, 27 января, члены жюри определили победителей.

Конференция традиционно разбита на четыре основные секции. Как сообщили организаторы конференции, Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма, в секции "Культурное наследие Коми края" самыми убедительными оказались работы "Мифопоэтические образы в лирике Нины Обрезковой" девятиклассницы Гимназии искусств при Главе РК Татьяны Порсюровой, "Из крестьянских корней – в науку" (об учёном А.Н. Раевском) Кристины Сухаревой из поселка Первомайский Сысольского района, а также "Забор – малая архитектурная форма сельской усадьбы" Александры Черковец, приехавшей из села Чёрныш Прилузского района.

В секции "Природное наследие Коми края: к туристскому мастерству" эксперты наградили дипломом первой степени Анну Катаеву из Выльгорта за работу "Влияние высокогорной гипоксии на состояние человека".

Ухтинка Юлия Соболева с рассказом о боевом пути ее прадеда на Великой Отечественной войне и Яков Политов из села Кожмудор Усть-Вымского района с "Историей старого глобуса" победили в секции "Историческое наследие Коми края".

Впервые в истории конференции в отдельную секцию вывели конкурс экскурсоводов. Интересней и познавательней всех конкурсной комиссии показался рассказ Надежды Артемьевой из села Чернутьево Удорского района о малой родине поэта Альберта Ванеева селе Буткан.