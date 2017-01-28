Экскурсия по новому зданию Сыктывкарского городского суда: залы присяжных-заседателей, стеклянные "клетки" и тайная лестница

"Комиинформ" выяснил, на каком этапе находится строительство новой большой пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, и своими глазами увидел готовящиеся к сдаче залы присяжных заседателей, современные стеклянные секции для подсудимых вместо клеток и хранилище уголовных дел.

Напомним, в апреле 2014 года управление судебного департамента разместило заказ на возведение пристройки к основному зданию Сыктывкарского городского суда ценой более 570 миллионов рублей на сайте госзакупок.

Как следовало из технического задания, здание будет восьмиэтажным, общей площадью 9268 м². В нем расположатся 15 залов заседаний по уголовным и 12 по гражданским делам.

Планировалось, что здание суда сдадут в эксплуатацию 20 декабря 2016 года, но сроки существенно сдвинулись. За это время в отношении руководителя компании-застройщика "Северстрой" Игоря Петрова возбудили уголовное дело по фату невыплаты заработной платы своим работникам.

Сегодня штат Сыктывкарского городского суда насчитывает 40 человек, действующих судей - 35. В имеющемся здании работать уже не комфортно. Новое здание рассчитано на 32 судьи, именно такая потребность была на этапе проектирования. Пока строили, штат вырос.

В залах нового здания суда уже установлены большие стеклянные секции для подсудимых, от клеток решили отказаться. До седьмого этажа построена конвойная линия, которая выходит только в залы судебного заседания. Таким образом подсудимые будут проходить по этой лестнице и окажутся спрятаны от посторонних глаз, в частности, журналистов.

Отдельно из зала суда судья будет уходить в совещательную комнату. Попасть туда из коридора никто не сможет - ни прокурор, ни адвокат. Сегодня к судье может зайти кто угодно. Для адвокатов и прокуроров тоже предполагаются отдельные комнаты, где они не будут пересекаться с представителями судебной системы. По правилам, у каждого судьи должны быть собственный кабинет и совещательная комната, старое здание таких условий не предоставляет.

С 2018 в Сыктывкарском городском суде начнет работать суд присяжных. Зал для суда присяжных в новом здании будет двухэтажный. Для присяжных совещательная комната оборудована тремя туалетами: мужским, женским, для инвалидов. Всего таких залов в суде будет четыре.

Уголовные дела будут рассматриваться только в новом здании, оно оборудовано специально для этих целей.

Предполагается, что в суде будут работать три зала с оборудованием для видеоконфренцсвязи.

На первом и втором этаже вновь открывшегося "большого суда" расположатся технические помещения, например, канцелярия, комната для ознакомления с материалами дел.

Автоматизированное хранилище уловных дел расположится в отдельном помещении.

Восьмиэтажное задние будет обслуживать лифт. Для посетителей откроют гардероб. Сегодня таких удобств в суде нет.