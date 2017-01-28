Экскурсия по новому зданию Сыктывкарского городского суда: залы присяжных-заседателей, стеклянные "клетки" и тайная лестница

27 января 2017 года, 17:24 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

"Комиинформ" выяснил, на каком этапе находится строительство новой большой пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, и своими глазами увидел готовящиеся к сдаче залы присяжных заседателей, современные стеклянные секции для подсудимых вместо клеток и хранилище уголовных дел.

Напомним, в апреле 2014 года управление судебного департамента разместило заказ на возведение пристройки к основному зданию Сыктывкарского городского суда ценой более 570 миллионов рублей на сайте госзакупок.

Как следовало из технического задания, здание будет восьмиэтажным, общей площадью 9268 м². В нем расположатся 15 залов заседаний по уголовным и 12 по гражданским делам.

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Планировалось, что здание суда сдадут в эксплуатацию 20 декабря 2016 года, но сроки существенно сдвинулись. За это время в отношении руководителя компании-застройщика "Северстрой" Игоря Петрова возбудили уголовное дело по фату невыплаты заработной платы своим работникам.

Сегодня штат Сыктывкарского городского суда насчитывает 40 человек, действующих судей - 35. В имеющемся здании работать уже не комфортно. Новое здание рассчитано на 32 судьи, именно такая потребность была на этапе проектирования. Пока строили, штат вырос.

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В залах нового здания суда уже установлены большие стеклянные секции для подсудимых, от клеток решили отказаться. До седьмого этажа построена конвойная линия, которая выходит только в залы судебного заседания. Таким образом подсудимые будут проходить по этой лестнице и окажутся спрятаны от посторонних глаз, в частности, журналистов.

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Отдельно из зала суда судья будет уходить в совещательную комнату. Попасть туда из коридора никто не сможет - ни прокурор, ни адвокат. Сегодня к судье может зайти кто угодно. Для адвокатов и прокуроров тоже предполагаются отдельные комнаты, где они не будут пересекаться с представителями судебной системы. По правилам, у каждого судьи должны быть собственный кабинет и совещательная комната, старое здание таких условий не предоставляет.

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С 2018 в Сыктывкарском городском суде начнет работать суд присяжных. Зал для суда присяжных в новом здании будет двухэтажный. Для присяжных совещательная комната оборудована тремя туалетами: мужским, женским, для инвалидов. Всего таких залов в суде будет четыре.

Уголовные дела будут рассматриваться только в новом здании, оно оборудовано специально для этих целей.

Предполагается, что в суде будут работать три зала с оборудованием для видеоконфренцсвязи.

На первом и втором этаже вновь открывшегося "большого суда" расположатся технические помещения, например, канцелярия, комната для ознакомления с материалами дел.

Автоматизированное хранилище уловных дел расположится в отдельном помещении.

Восьмиэтажное задние будет обслуживать лифт. Для посетителей откроют гардероб. Сегодня таких удобств в суде нет.

Юлия Николаева
Ключевые слова: суд, строительство, пристройка
Рубрика: Право
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Комментарии (10)

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    Дилетант
    27.01.2017 (17:55)
    1
    Видел сверху как строили- плиты перекрытия лежат на несущей наружной стене лишь на глубину около 5 см., так нужно?
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      дилетант прав.
      27.01.2017 (22:9)
      2
      беда будет когда плита упадет на голову судьи или на кого ни будь из судейского аппарата...
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    Беда
    27.01.2017 (19:6)
    2
    Дайте этому Петрову 10 лет строгача! Он мошенник
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    Сыктывкарец
    27.01.2017 (23:11)
    0
    Пачему мошенник? Он тендыр нибось выиграл-заиграл.
    И вопще не Петров , и не выграл , а, проиграл , и не в Сыктывкаре , а вЫбу.....
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    Меня зовут
    28.01.2017 (00:34)
    0
    как достороят, так сразу и обновите уголовным делом на петровых
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    Леонид
    28.01.2017 (02:36)
    1
    Глубина укладки плиты должна быть не менее 15 см. Укладка плит относится к срытым работам, поэтому эта работа должна приниматься технадзором и составляться акт. После чего продолжается кладка следующего этажа. Но какое бы здание не построили бы от этого не улучшиться качество рассмотрения дел и профессиональный уровень судьей, я уже не говорю об эффектичности и соответствии мировым стандартам нашей судебной системы. Она до сих пор остается совдеповской и защитить в наших судах свои права практически невозможно, так как у нас закон и справедливость вещи не совместимые!
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      123
      28.01.2017 (08:3)
      0
      Да!
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      и сейчас
      28.01.2017 (09:25)
      0
      ультразвуком можно проверить глубину укладки плиты перекрытия на несущую стену.
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    Во истину
    28.01.2017 (09:38)
    0
    Храм справедливости и торжества Закона.
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    В курсе?
    28.01.2017 (10:16)
    0
    Пока новое здание строили, старое треснуло. Что-то мне это сооружение не внушает доверия (((


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