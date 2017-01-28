Социально-оздоровительный центр "Максаковка" в Коми отмечает 20-летие

Республиканский социально-оздоровительный центр "Максаковка" отмечает 20-летний юбилей. Сегодня, 27 января, его сотрудники вспоминали историю учреждения и говорили о планах на будущее.

Директор Лариса Грациас, поздравляя коллег, поделилась, что такое большое мероприятие здесь — первое для нее. "Максаковку" она возглавила два месяца назад, 16 лет проработав в Центре социальной помощи семье и детям Сыктывкара.

"Это возможность посмотреть на наших ветеранов. Я работаю в социальной сфере уже очень давно, но впервые встречаю учреждение, где их так много, - отметила она.

Работники "Максаковки" по крупицам собрали свою историю в презентацию. Сам профилакторий в поселке открылся еще 59 лет назад. В 1974-м году работники переехали в новый профилакторий "Янтарный", рассчитанный на 50 мест.

"Хочется отметить, что некоторые сотрудники работают здесь до сих пор. Мы собрали сведения, что раньше здесь оздоравливались дети и семьи работников", - сказала директор.

В 1984-ом году на базе учреждения открылся санаторий "Сысолалес" с дневным пребыванием граждан и оздоровлением работников максаковского рейда.

В 1997-ом на базе санатория открылся Центр социально-психологической и медицинской реабилитации бывших военнослужащих "Максаковка", и относился он уже к Министерству Коми по соцразвитию.

В 2011-ом Центр переехал в новое реконструированное здание бывшего санатория "Аэрофлот" и стал называться так, как называется сейчас. В Центре работают 69 специалистов, из них семь — мужчины. Средний возраст сотрудников — 46 лет.

Сегодня "старожилы" учреждения получили благодарственные письма за добросовестный многолетний труд. С этого года Центр начнет работать с людьми с инвалидностью, недавно получившими этот статус. Подробнее об услугах учреждения читайте сегодня на ленте "Комиинформа".