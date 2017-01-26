В Ижме отец-тиран получил условный срок

В Коми вынесен приговор 38-летнему жителю Ижемского района.

Он признан виновным в истязании 15-летней дочери (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию (ст.156 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2015 года по август 2016 года отец причинял девушке-подростку физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий.

Кроме этого, мужчина ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетней, а именно, в материальном обеспечении дочери участия не принимал, ее учебной деятельностью не интересовался, провоцировал ссоры, в ходе которых выражался грубой нецензурной бранью.

Об очередном случае рукоприкладства несовершеннолетняя рассказала бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно.