Пенсии перечислялись по графику - Пенсионный фонд Коми

26 января 2017 года, 11:00 |
Фото Антона Пархачева

Пенсионеры Сыктывкара пожаловались несвоевременную выплату пенсий. Дата выдачи пенсии выпадала на выходные дни, однако некоторые не получили деньги и в понедельник.

В республиканском отделении Пенсионного фонда России "Республике" рассказали, что согласно договору от 16 ноября 2015 года между ОПФР по Республике Коми и Коми отделением №8617 ПАО Сбербанк денежные средства на выплату пенсий и иных социальных выплат перечисляются ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца. Каких-либо изменений в график доставки пенсий не вносилось.

Также в Пенсионном фонде отметили, что конкретной даты для перечисления пенсий не установлено. Однако в связи с большим количеством получателей пенсии между ОПФР по Республике Коми и банком достигнута договоренность о перечислении сумм пенсий и иных социальных выплат двумя траншами. Условные даты, которые определены для этих траншей в Республике Коми, – 12 и 21 числа.

В случае, когда указанные даты выпадают на выходной день, перечисление средств на выплату пенсий может осуществляться в первый рабочий день после выходных. Так, поскольку в январе 2017 года 21 число было выходным днем, выплата пенсий осуществлена в первый рабочий день, а именно 23 января. Возможно, кому-то деньги поступили поздно вечером. Но, как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда, во вторник звонков от пенсионеров уже не поступало. Значит, вечером в понедельник все уже получили свои деньги.

Комиинформ
Ключевые слова: пенсии
Рубрика: Общество
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