Сегодня рано утром в районе "Ласточкиного гнезда" в столице Коми искали бомбу. О том, что дороги в районе жилого комплекса оцеплены, в редакцию "Комиинформа" сообщили очевидцы.

В МВД по региону пояснили: в дежурной части полиции около 8 утра раздался звонок. Бдительные горожане сообщили, что рядом с многоэтажкой лежит бесхозный пакет.

По вызову на место выехали все сотрудники спецподразделений.

Содержимым "подозрительного" пакета оказались продукты питания.