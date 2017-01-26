В районе "Ласточкиного гнезда" в столице Коми искали бомбу
26 января 2017 года, 10:22 | Сыктывкар
Сегодня рано утром в районе "Ласточкиного гнезда" в столице Коми искали бомбу. О том, что дороги в районе жилого комплекса оцеплены, в редакцию "Комиинформа" сообщили очевидцы.
В МВД по региону пояснили: в дежурной части полиции около 8 утра раздался звонок. Бдительные горожане сообщили, что рядом с многоэтажкой лежит бесхозный пакет.
По вызову на место выехали все сотрудники спецподразделений.
Содержимым "подозрительного" пакета оказались продукты питания.
Ярослава Пархачева
Ключевые слова: Сыктывкар, преступность, МВД
Рубрика: Происшествия
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