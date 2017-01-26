Жители Коми в 2016 году недопили 46 тысяч литров суррогата

26 января 2017 года, 11:19 |
Фото Антона Пархачева

МВД по Коми уделяет серьезное внимание борьбе с алкоголизацией населения, выявлению и пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции. Эту работу ведомство начало еще задолго до трагических событий в Иркутске, заявил на расширенной коллегии министр внутренних дел Коми Виктор половников 25 января.

За 2016 год полицейские проверили 1356 объектов реализации спиртосодержащей непищевой продукции и изъяли из незаконного оборота свыше 46 тысяч литров суррогата.

По итогам проверок правоохранители составили 150 административных протоколов, в том числе 51 - за организацию предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и 99 за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Часть материалов была направлена в Роспотребнадзор, часть непищевой продукции - на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Коми.

Но правоохранители не всегда могут повлиять на ситуацию в этом прибыльном бизнесе: в Ухте судья принял решение вернуть владельцу 36365 единиц парфюмерно-косметической продукции, которую изъяли в ходе рейда.

В 2017 году мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции будут продолжены. "В некоторых регионах умудрились поставить автоматы по продаже спиртосодержащих жидкостей, - удивился в беседе с журналистами В.Половников. - Понятно, что в повседневной жизни у человека нет такой потребности каждый день покупать лосьоны. И понятно, для чего все это делается".

В Коми каждое второе преступление в 2016 году совершили на пьяную голову. Лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, пошли на 6322 противоправных деяния, что составляет 55,4 процента от общего количества преступлений. Этот показатель - один из самых высоких в России.

Юлия Николаева
Ключевые слова: статистика, МВД, борьба, Алкоголь
Рубрика: Общество
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