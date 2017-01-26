Министр внутренних дел Коми Виктор Половников: "Вопрос создания вытрезвителей не урегулирован на федеральном уровне"

26 января 2017 года, 9:30 | Сыктывкар
фото: Антона Пархачева

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников обратился к руководителям администраций Ухты и Сыктывкара с просьбой активизировать работу по открытию вытрезвителей в городах. Это, по его словам, позитивно повлияет на состояние преступности в муниципалитетах, так как каждое второе преступление в 2016 году в Коми совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Это самый высокий показатель в России.

В качестве примера главный полицейский региона привел работу спецприемников, куда помещают людей, нарушающих общественный порядок. Во исполнение административных наказаний в Сыктывкаре и Ухте в 2016 году были введены дополнительные 40 и 10 мест соответственно. В результате за год в спецприемниках побывало на 2200 человек больше, всего за год в спецуреждении "отдохнули" 10929 человек, что сказалось на оперативной обстановке в целом.

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Такой же эффект можно было получить от вытрезвителей. Но в Коми на сегодня работает только один - в Усинске, с июля 2016 году туда поместили более ста человек.

Как отметил Половников, в Сыктывкаре и Ухте руководители администраций проводили работу, искали помещения, но вытрезвители не открыли. В.Половников еще раз обратился к мэрам и попросил закончить эту работу в 2017 году.

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На брифинге министр отметил, что одной из проблем является поиск помещения под учреждение. Кроме того, вопрос создания медвытрезвителей пока до конца не урегулирован на федеральном уровне, в частности, по статусу помещений и вопросам пребывания там граждан.

"Людей должны помещать в вытрезвитель с добровольного согласия, но вы понимаете, что, когда человек находится в состоянии опьянения, добровольно его поместить бывает проблематично, - пояснил он. - Если раньше это были медицинские вытрезвители в системе МВД, регламентированные административным законодательством, у нас были основания помещать их. Сегодня они не относятся к системе МВД, а министерство здравоохранения и министерство соцзащиты не могут прийти к единому мнению на федеральном уровне".

Юлия Николаева
Ключевые слова: статистика, спецприемник, половников, вытрезвитель
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    РлО
    26.01.2017 (10:27)
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    Я вообще не понимаю ,в чем проблема? Человек доставляется в вытрезвитель при совершении правонарушения - либо административного, либо еще какого. Так и пусть этим занимается МВД! А вопрос оплаты решается просто - по выходу из вытрезвителя человеку выставляется счет на оплату услуг. И не надо вешать ни на какой бюджет.

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