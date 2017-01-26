Строительство мусороперерабатывающего завода в Коми не планируется

В числе одной из главных экологических проблем республики руководитель Росприроднадзора Коми Александр Попов назвал состояние объектов размещения отходов. Об этом он заявил на пресс-конференции, приуроченной к старту Года экологии в России.

В утвержденной территориальной схеме обращения с отходами отмечено 416 объектов. Из них в государственный реестр попали только 57. И только восемь работают с коммунальными отходами. Остальные обслуживают предприятия. Четыре из корпоративных свалок по своим параметрам могут принимать коммунальные отходы, но они расположены вдалеке от населенных пунктов.

"Мы считаем, что в рамках Года экологии удастся продвинуться в наведении порядка в этой сфере. Республика заявила, что готова поучаствовать в новом порядке работы с отходами в этом году. Это непростой вопрос. Все мы здесь живем, видим, что это такое. Проблема острая, требует решения. Но сказать, что мы точно знаем, как ее решить в этом году, я не могу", - признался А.Попов.

И руководитель Росприроднадзора по Коми, и первый заместитель промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Роман Пошведкин уверены, что часть проблем бы сняло строительство в республике мусороперерабатывающего завода.

"Этот вопрос связан с немалыми инвестициями. Время от времени инвесторы проявляют интерес. Но здесь много ограничивающих факторов. Первый из них – объем отходов. В республике образуется более 8 миллионов тонн отходов в год. Из них коммунальных – порядка 550 тысяч тонн. И все это размазано по территории республики", - привел статистику Р. Полшведкин.

По его мнению, с появлением регионального оператора, который должен иметь свою инвестиционную программу, вопрос будет решаться. Но в обозначенной выше территориальной схеме обращения с отходами речи о появлении мусороперерабатывающего или мусоросжигательного завода не идет.