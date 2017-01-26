Руководитель Росприроднадзора по Коми назвал экологически ответственные и безответственные предприятия

Руководитель Управления Росприроднадзора по РК Александр Попов рассказал журналистам о своей оценке вклада промышленных предприятий, работающих на территории Коми, в природоохранную деятельность. Он положительно отметил утилизацию шахтного метана в Воркуте и утилизацию попутного газа в Ухте и Усинске.

"Показатель в 95 процентов еще не достигнут. Но компании стремятся к этому. На сегодня это 72 процента. "Северная нефть" и "Енисей" давно достигли 95 процентов и держатся на этих позициях. С "Лукойлом" мы серьезно поработали с 2012 по 2014 год. В прошлом году взыскали с них 570 миллионов рублей. Но сегодня у них программа, которая позволяет рассчитывать на то, что к 2019 году этот показатель будет ими достигнут в целом по республике", - поделился информацией А.Попов.

С другой стороны, он не мог не сказать о жалобах, которые высказывают ухтинцы в отношении нефтеперерабатывающего завода, который загрязняет воздух.

"Объективные показатели не дают нам оснований предъявлять к компании какие-то претензии. Когда мы делаем замеры, все нормально. Возможно, они там "хулиганят", в ночное время или еще как-то. Но за руку поймать пока не удалось", - признался А.Попов.

С подобной проблемой сталкиваются и сыктывкарцы. ЛПК в начале 2000-х показывал крайне низкий уровень экологической безопасности по всем трем направлениям: воздух, вода и отходы. В Росприроднадзоре считают, что по воздуху и отходам проблема решена. Например, если в 2002 году предприятие выбрасывало в атмосферу более 300 тысяч тонн сероводорода в год, то сейчас – 13. В ближайшее время компания должна объявить о запуске двух крупных проектов общей стоимостью – более 10 миллиардов рублей: очистные сооружения и коревой котел, который позволит ликвидировать все запасы скопившейся коры.

В экологические аутсайдеры А.Попов записал все объекты коммунальной инфраструктуры. 80 процентов сточных вод Коми не очищены или недостаточно очищены.

"Конечно, наличие очистных сооружений лучше, чем их полное отсутствие. Но работают они неудовлетворительно. Плохая эксплуатация, несвоевременная замена оборудования. Потому что хозяева разные, цели преследуют разные. И, к сожалению, у нас много случаев, когда фекальные стоки просто идут на поверхность, изливаются на рельеф", - отметил природоохранный комиссар Коми.

***В рамках года агентство "Комиинформ" запустил проект "Эко-Коми", основная цель которого – привлечение общественного внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической среде.

В рамках проекта компании, деятельность которых в той или иной степени связана с воздействием на окружающую среду, могут рассказывать о том, какие мероприятия, направленные на улучшение природоохранной деятельности и восполнение ресурсов природной среды, планируются к реализации.