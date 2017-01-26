Роман Полшведкин рассказал об экологических программах предприятий

Между крупными предприятиями и правительством республики существуют соглашения, в каждом из которых есть раздел, касающийся охраны природы. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Роман Полшведкин на пресс-конференции, посвященной старту Года экологии в России.

Природоохранные программы, которые есть у всех промышленных гигантов, работающих на территории республики, включают модернизацию производственных мощностей, направленную на снижения негативного воздействия на окружающую среду, экономию ресурсов (воды, энергии и пр.) и на строительство и реконструкцию природоохранных сооружений. Если говорить о топливно-энергетическом комплексе, это, в первую очередь, замена трубопроводов.

"Допустим, ЛУКОЙЛ-Коми только в 2016 году вложил более 20 миллиардов природоохранных инвестиций в объекты, расположенные в нашем регионе. Это серьезные программы, которые есть на всех предприятиях. При этом они ежеквартально отчитываются по исполнению этих программ. И в таком постоянном режиме мы с ними работаем", - рассказал Р.Полшведкин.

По его информации, нефтяной гигант взял на себя обязательства в течение 2017 года избавиться от наследия в виде загрязненных и нарушенных в прошлые годы земель на своих объектах. После чего предприятие перейдет в режим оперативной ликвидации последствий возможных происшествий.

Р.Полшведкин отметил большую природоохранную программу "Монди СЛПК", "Газпром трансгаз Ухта", "Транснефть".

Что касается лесозаготовительных компаний, республика является пилотным проектом по интенсивному лесопользованию. Это позволяет сохранять леса, не углубляться в неосвоенные территории. Сюда же входит производство топливных брикетов для нужд энергетики.

Напомним, 2017 год в России объявлен Годом экологии. В рамках года агентство "Комиинформ" запустил проект "Эко-Коми", основная цель которого – привлечение общественного внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической среде.

В рамках проекта компании, деятельность которых в той или иной степени связана с воздействием на окружающую среду, могут рассказывать о том, какие мероприятия, направленные на улучшение природоохранной деятельности и восполнение ресурсов природной среды, планируются к реализации.