Борьба с алкоголизацией общества должна быть бескомпромиссной и результативной - глава Коми

25 января 2017 года, 20:05 |
Фото Антона Пархачева

Каждое второе преступление в Коми совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на коллегии МВД по Коми 25 января заявил министр ведомства Виктор Половников.

Одной из самых злободневных проблем, существенно влияющих на состояние преступности, остается значительное потребление жителями региона алкоголя, отметил министр. Каждое второе (55,4%, 6322) преступление в истекшем году совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

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В деле борьбы с алкоголизацией населения МВД по РК уделяет серьезное внимание выявлению и пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции.

За год проверено 1356 объектов реализации спиртосодержащей непищевой продукции, на 92 из которых за незаконную реализацию изъято 46 769 (46373 литра) единиц спиртосодержащей непищевой продукции.

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По итогам проведенных проверок составлено 150 административных протоколов, в том числе 51 за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 14.1 КоАП РФ) и 99 – за незаконную продажу товаров , свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ).

В текущем году мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции будут продолжены.

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Глава Коми Сергей Гапликов, обращаясь к правоохранителям, заявил, что борьба с алкоголизацией общества должна быть бескомпромиссной и результативной. Особенно с незаконной торговлей спиртсодержащей непищевой продукцией, которая наносит очень существенный урон здоровью граждан.

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"В конце прошлого года была проведена беспрецедентная акция. И так называемые "фунфырики" были выявлены в огромном количестве. Была проведена очень слаженная оперативная работы по их выявлению и уничтожению. Наши жители, конечно, должны быть уверены, что все противоправные действия такого рода будут пресекаться своевременно, а соответствующая продукция не попадет на прилавки. Необходимо повышать эффективность профилактики данных правонарушений и налаживать обратную связь с теми, кто владеет текущей ситуацией, в том числе усиливать взаимодействие с населением, общественными объединениями - у нас есть много неравнодушных граждан, которые готовы помочь в решении этих задач", - сказал глава.

Комиинформ
Ключевые слова: преступность, МВД по Коми, Алкоголь
Рубрика: Общество
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Комментарии (7)

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    25.01.2017 (20:34)
    0
    Бла-бла ниочем
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    34
    25.01.2017 (21:35)
    1
    и так постоянно,можно подумать что россия на военном положении,вечная борьба с алкашами,наркоманами ,табаком,с коррупцией,а результатов-, пшик.да,как посмотришь на фото этих борцов-результат очевиден
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    )))))))
    25.01.2017 (22:20)
    0
    Вся их борьба заключается лишь в поднятии цен, т.е. нажива. Все прекрасно понимают, что народ как пил, курил, так и будет пить и курить.
    А если ещё вытрезвители откроют, то оттуда можно будет выйти только после оформления кредита, чтоб расплатиться с "персоналом" ))) Пройденный этап.
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    профи
    26.01.2017 (00:25)
    4
    И начните борьбу "уважаемые" выступающие за трибуной с себя...
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      Для профи
      26.01.2017 (08:23)
      1
      С языка сняли.
      И вечно борются "с", а не "за". Поборитесь за достойную зарплату, плиз. Да где там, МРОТ сравнять с прожиточным никак не могут , борцы.
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    Белочка
    26.01.2017 (08:14)
    1
    поддеживаю Профи- начните с себя!
    На фоне борьбы с так называемыми "Фунфыриками", в обществе появилась новая прослойка населения Стукачи ( настучат так, что не отбрехаешся- никто не будет разбираться в голословности обвинений). З8-ой год прошлого века возвращается!
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    Меня зовут
    26.01.2017 (09:9)
    0
    С кем вы собираетесь бороться? Со своим народом? Может все - таки, надо другую политическую и экономическую линию птоводить.....обеспечить достойный уровень жизни, хорошие социальные пособия и выплаты...Эх, когда же будем взвешанно действовать?

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