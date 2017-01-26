В Сыктывкаре 16 сестер милосердия готовы оказать помощь нуждающимся. Как рассказала "Комиинформу" заместитель руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Сыктывкарской епархии Светлана Давыдова, о службе сестринского милосердия жителям Коми известно мало.

"В составе благотворительной службы — 16 активных сестер, - пояснила С. Давыдова. - В свободное от работы время они оказывают помощь нуждающимся — могут посидеть с ребенком или присмотреть за лежащим больным. Список просителей у нас есть, и он постоянно пополняется, однако, несмотря на это, о существовании службы знают немногие".

По ее словам, женщины, прошедшие специальное обучение, заполняют анкеты, в которых указывают, в какое время они могут помочь тому или иному просителю. Затем отдел социального служения направляет сестер к просителям, которым требуется помощь.