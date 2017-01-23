В Сыктывкаре и Княжпогостском районе сотрудники ГИБДД пресекли попытку перевозки наркотических средств

В Сыктывкаре и Княжпогостском районе сотрудники дорожной полиции пресекли попытку перевозки в легковом автомобиле наркотических средств.

В субботу, 21 января, экипаж ДПС Сыктывкара остановил автомобиль "Дэу". При проверке документов и осмотре транспортного средства в машине был обнаружен пакет с веществом светлого цвета. Изъятый порошок был направлен на исследование. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде.

22 января около трех часов дня на 110 км автодороги Сыктывкар – Ухта наряд ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль "Шевроле". Помимо водителя, в салоне машины находился пассажир. Подозрительная нервозность водителя и пассажира во время проверки документов насторожила сотрудников правоохранительных органов. При осмотре салона машины полицейские нашли пакетик с веществом светлого цвета. Изъятое было направлено на экспертизу.

Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Работа в данном направлении будет продолжена.