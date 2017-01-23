Резкого повышения родительской платы за детские сады в Коми не будет

23 января 2017 года, 19:10 |
Фото Ильи Баканова

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Вероника Лесикова опровергла слухи о росте родительской платы за детские сады. Она пояснила, что решение об изменении платы за детский сад принимается учредителями дошкольных учреждений, то есть управлениями образования муниципальных администраций.

Не исключено, что какой-то муниципалитет пример решение о повышении родплаты. Но, как правило, стоимость посещению дошкольных организаций повышают либо с 1 сентября, либо с 1 января. И пока предпосылок к этому нет.

"Есть предельный размер платы, который установлен постановлением правительства Республики Коми. То есть выше, чем этот размер, поднимать плату нельзя. Мы отрабатываем с муниципалитетами вопрос о том, чтобы при повышении родплаты они направляли нам информацию с обоснованием причин повышения, и мы согласовываем или не согласовываем это повышение", - сообщила В.Лесикова.

По большому счету, единственным обоснованием для повышения платы за детский сад является рост стоимости продуктов питания. Первый замминистра образования пообещала, что резкого повышения родительской платы точно не будет.

Илья Баканов
Ключевые слова: детские сады, деньги
Рубрика: Общество
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