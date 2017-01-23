Резкого повышения родительской платы за детские сады в Коми не будет

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Вероника Лесикова опровергла слухи о росте родительской платы за детские сады. Она пояснила, что решение об изменении платы за детский сад принимается учредителями дошкольных учреждений, то есть управлениями образования муниципальных администраций.

Не исключено, что какой-то муниципалитет пример решение о повышении родплаты. Но, как правило, стоимость посещению дошкольных организаций повышают либо с 1 сентября, либо с 1 января. И пока предпосылок к этому нет.

"Есть предельный размер платы, который установлен постановлением правительства Республики Коми. То есть выше, чем этот размер, поднимать плату нельзя. Мы отрабатываем с муниципалитетами вопрос о том, чтобы при повышении родплаты они направляли нам информацию с обоснованием причин повышения, и мы согласовываем или не согласовываем это повышение", - сообщила В.Лесикова.

По большому счету, единственным обоснованием для повышения платы за детский сад является рост стоимости продуктов питания. Первый замминистра образования пообещала, что резкого повышения родительской платы точно не будет.