В Коми почти 9 тысяч человек обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ и гриппа

23 января 2017 года, 18:20 | Ижемский, Сыктывкар, Усть-Куломский
Фото из архива Комиинформа

За прошедшую неделю, с 16 января по 22 января, в Коми за медпомощью с симптомами ОРВИ обратилось 8 982 человек, в том числе 5 583 ребенка.

Как сообщает Роспотребнадзор Коми, по сравнению с предыдущей неделей число заболевших значительно уменьшилось, однако заболеваемость по республике в целом несколько выше "порогового" уровня. Среди пациентов 62,2 % - дети в возрасте до 14 лет, 37,8 % - взрослые.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", в материалах от больных определяются вирусы гриппа А(H3N2), однако количество выявленных возбудителей гриппа также снижается.

В десяти муниципалитетах была приостановлена работа школ и детских садов. Учебный процесс на неделю полностью был приостановлен в Сыктывкаре, а также в школе № 1 Ижемского района. В Усть-Куломском районе на неделю были закрыты четыре детских сада и 15 групп в девяти детских образовательных учреждений.

Геня Джавршян
Ключевые слова: Роспотребнадзор, пациенты, ОРВИ, грипп
Рубрика: Общество
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