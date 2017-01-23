Охотоведы Коми предлагают премировать охотников за отстрел волков

В 2016 году в Республике Коми для уменьшения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов было добыто 35 волков. По оценке специалистов- охотоведов, это составляет 90 процентов от потребности.

Выход волков на территорию населенных пунктов – обычное для Республики Коми явление. Однако в последние годы наблюдается увеличение поголовья серых хищников в регионе. Как считают специалисты-охотоведы, это напрямую связано с увеличением поголовья лосей.

Для регулирования численности волков до 90-ых годов прошлого века активно применялись различные меры: хищников отстреливали с вертолетов, охотники выслеживали и уничтожали волчьи выводки, преследовали хищников на автомототранспорте, ставили на серых разбойников капканы, истребляли с помощью ядов.

В настоящее время применение высокотоксичных ядов запрещено международным и российским законодательством. Привлечение для добывания волков авиации и иных транспортных средств стало чрезвычайно затратным, к тому же территории большинства охотничьих угодий – это густые леса, и в таких условиях охота с воздуха становится неэффективной.

Наиболее действенной мерой для регулирования численности лесных хищников специалисты считают введение стимулирующего премирования охотников.

Так, в 2014 и 2015 годах на добычу волков было затрачено по 140 тысяч рублей за счет субвенций из федерального бюджета. В итоге в 2014 году было добыто 20 волков, в 2015 году - 27 особей.

В прошлые годы выплаты носили компенсационный характер за понесенные расходы на ГСМ, амортизацию транспортных средств. Сейчас охотоведы предлагают проводить в муниципальных районах с наибольшей активностью волков грантовые конкурсы и лучшим охотникам- волчатникам выплачивать от 10 до 15 тысяч рублей за каждую добытую особь.

Специалисты-охотоведы также напоминают жителям республики, что дикие животные предпочитают обходить стороной те населенные пункты, улицы которых содержатся в чистоте, и освещены должным образом, а для скота и собак в домашних хозяйствах обустроены специальные закрытые помещения. Помимо соблюдения этих правил безопасности, по их мнению, необходимо шире применять страхование имущества юридических лиц и граждан от чрезвычайных ситуаций, в частности, гибели домашних животных от нападения хищников