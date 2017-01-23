Дачники сыктывкарского общества "Нива" хотят, чтобы их электрические сети признали бесхозными

Проблему отключения электроэнергии в сыктывкарском садовом товариществе "Нива" в местечке Дырнос-2 попытались решить на переговорной площадке Общественной палаты Коми. Спор оказался жарким. Дачникам предложено два варианта выхода из ситуации, а пока свет в их дома энергетики подают в рамках "джентльменского соглашения".

На прошлой неделе дачные домики 30-ти семей, проживающих на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Нива" в Дырносе, были отключены от электричества.

На днях в сыктывкарской мэрии прошла встреча, по итогам которой дачникам предложили подать заявку на заключение договора энергоснабжения в филиал МРСК "Северо-Запад" "Комиэнерго" на оформление границ балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности по границам бывшего СНТ "Нива".

Кроме того, уполномоченному лицу "Нивы" необходимо подать заявку в ОАО "Коми энергосбытовая компания" на заключение договора энергоснабжения с приложением акта границ балансовой и эксплуатационной ответственности. После чего следует подписать договор на энергоснабжение бывшего садоводческого комплекса СНТ "Нива".

Также уполномоченному представителю СНТ "Нива", мэрии Сыктывкара совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений предложено в течение двух месяцев проработать вопрос передачи электросетевого хозяйства, расположенного на землях принадлежащих бывшему СНТ "Нива" в республиканскую собственность.

Как выяснилось сегодня на встрече, по инициативе налоговых органов решением суда "Нива" была ликвидировано как юрлицо. В Обществе никто не вел отчеты, не подавал документы в налоговую последний год, кроме того, у "Нивы" есть почти полумиллионный долг за электроэнергию, а проблемы Общества пытается решить и.о. председателя Василий Коваленко.

"По какой причине у нас отключают электроэнергию и что нам делать дальше? - задал он вопрос на встрече. - Это проблема — не только "Нивы". А у нас 30 семей вынуждены сидеть в темноте и холоде".

При этом снова официально регистрировать юрлицо дачники категорически отказываются. Никто не хочет становиться председателем Общества и брать на себя ответственность за "бумажные дела".

Член ОП РК Денис Кутишенко назвал такое отношение к вопросу "халатным" и отметил, что энергетики, отключая "Ниву" от электроэнергии, поступали законно. Его поддержала коллега по Общественной палате региона Ираида Лисовская. "В любом случае, вам необходимо собрать пакет документов, иначе оформление прямого договора между "Никой" и "Комиэнергосбытом" не состоится", - заверила она.

В свою очередь, представитель "Коми энергосбытовой компании" Павел Коновалов пояснил: расторжение договора с "Нивой" произошло не из-за долгов. Причиной тому стала именно ликвидация Общества как юрлица. Энергетики сейчас, при этом, выходят на тот же договор электроснабжения в рамках "джентльменского соглашения" по заявлению председателя Общества как физлица.

Член инициативной группы "Нивы" Татьяна Клочкова заявила, что во всех дачных обществах города "творится анархия". "Люди не платят годовые взносы, не оформляют юридическое лицо, не хотят нести юридическую, уголовную ответственность и писать бесконечные отчеты. Наше дачное общество "Тюльпан" отключали от электроэнергии так же, в одностороннем порядке, так как оно не было юрлицом", - рассказала сыктывкарка.

Дачники "Нивы", в свою очередь, настаивали на том, что регистрировать юрлицо они не хотят и выступали за то, чтобы их электрические сети признали бесхозными. Юристы пояснили: для этого сети должны попасть в соответствующий реестр, должны быть признаны таковыми муниципалитетом, поставлены на учет, после чего переданы на содержание в сетевые компании.

За электроэнергию дачники намерены платить в индивидуальном порядке, как физические лица. При этом принять сети на баланс как бесхозные готова компания "Коми коммунальные технологии".

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Сыктывкара Ирина Янчук заявила, что на территории столицы Коми работа по бесхозным сетям проводится колоссальная, а основная часть проблем возникает как раз в садоводческих товариществах.

"Там сети — не бесхозные. Это — имущество общего пользования, - пояснила она. - Дачники отказываются регистрировать юрлицо и назначать председателя. Это безответственно. Мы рекомендовали "Ниве" осуществлять свою деятельность надлежащим образом и зарегистрироваться".

Однако дачники настаивали на заключении индивидуальных договоров. Как выяснилось в ходе переговоров, чтобы реализовать такую возможность, у частного домовладельца должно быть техническое условие на присоединение к электрическим сетям. Кроме того, отметили специалисты, признание сетей бесхозными и переход домовладельцев на индивидуальные договоры энергопотребления займет как минимум год.

Как заверила председатель ОП РК Галина Киселева, проблема "Нивы" серьезная и не может решиться за один день. Общественники намерены донести ее до правительства региона, а также Госсовета.