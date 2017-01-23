Проблема с работой водовода в Воркуте будет системно решена в ходе подготовки к следующему отопительному сезону

Проблема с работой водовода в Воркуте будет системно решена в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Об этом главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель председателя Правительства Республики Коми-министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лазарев, сообщает пресс-служба главы Коми.

Во время рабочей поездки в Воркуту вице-премьер Правительства Республики Коми проинспектировал ход ремонтных работ на усинском водоводе, оценил состояние аварийных участков и провёл совещание с руководством муниципалитета и представителями коммунальных организаций.

"На сегодня водоснабжение муниципалитета осуществляется в штатном режиме по трубе диаметром тысяча миллиметров. Есть вопросы по участку длиной более километра - работы по его текущему обслуживанию будут продолжаться [до окончания текущего отопительного сезона]. Основной ремонт данного участка и работы по изменению системы водоснабжения будут проведены в период весна-лето-осень текущего года", - сообщил Константин Лазарев.

В настоящий момент организована работа по передаче усинского водовода, а также иного коммунального имущества воркутинского Водоканала, компании "Т Плюс", в рамках договорённостей, достигнутых ранее между Правительством Республикой Коми и группой компаний "Ренова". Предполагается, что компания проведёт модернизацию оборудования и сетей, в рамках поручений, данных президентом России по нормализации работы коммунального комплекса заполярного города.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил вице-премьеру Константину Лазареву держать на контроле ситуацию по функционированию усинского водовода в текущем отопительном периоде и работу жилищного-коммунального хозяйства Воркуты.