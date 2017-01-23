Программу предоставления жителям малозаселенных воркутинских поселков и микрорайонов комфортного жилья предполагается реализовать за 3 года

Программу предоставления жителям малозаселённых воркутинских посёлков и микрорайонов комфортного жилья предполагается реализовать за 3 года.

Реализация программы переселения граждан позволит оптимизировать схему потребления коммунальных ресурсов, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и снизить вероятность возникновения технологических инцидентов.

Как доложил главе Республики Коми Сергею Гапликову заместитель председателя Правительства региона-министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев, схема предоставления комфортного жилья жителям малозаселённых домов старой постройки воркутинских посёлков, предполагает учёт пожеланий людей.

По информации К.Лазарева, в ходе его рабочей поездки в Воркуту, которая состоялась 3-5 января, были проведены ряд встреч с жителями посёлка Воргашор, на которой обсуждались насущные вопросы по устранению последствий аварии. Во время поквартирного обхода семей особое внимание уделено району, ограниченному улицами Льва Толстого, Катаева и переулком Юбилейным - это старые дома 60-ых годов постройки, которые уже и морально и физически устарели.

"Мы предложили, предварительно обсудив это с первым зампредом Правительства [Республики Коми, Ларисой Максимовой - Прим.], реализовать в Воркуте программу предоставления жителям посёлка Воргашор и ряда других посёлков возможности переехать из малозаселённых старых домов в дома более современной постройки. Это дома 70-80-х годов постройки, они находятся в лучшем техническом состоянии, чем те, где люди проживают сегодня. На сегодняшний день только в Воргашоре находится около 800 квартир, которые принадлежат муниципалитету", - доложил заместитель председателя Правительства.

Для реализации программы потребуются дополнительные денежные средства на ремонт квартир - в настоящее время, одновременно с работой с гражданами ведётся оценка ремонта каждой квартиры. Ориентировочные объёмы средств для выполнения работ составляют от 235 до 250 миллионов рублей. Срок реализации программы - с 2017 по 2019-й годы. Принято решение о выделении первых 60 миллионов для производства ремонта части муниципальных жилых помещений и поэтапного переселения людей в первую очередь из муниципального жилищного фонда.

Как отметил К.Лазарев, также предполагается переселение граждан из посёлка Советский, где на сегодняшний день проживает около 125 человек. Вопросы подбора квартир, определения очерёдности и порядка переезда будут решаться в индивидуальном режиме с участием представителей рабочей группы, куда должны войти депутаты городского совета, представители общественных объединений, жители посёлков. В ближайшей перспективе - аналогичные решения по посёлкам: Заполярный, Цементнозаводской, Комсомольский.

"Необходимо не просто сделать всё в соответствии с требованиями закона, но и максимально учесть пожелания граждан. Чтобы малозаселённые старые дома были переселены, оптимизирована общая схема теплоснабжения и оказания иных коммунальных услуг. И чтобы граждане были реально удовлетворены, и с определённого периода времени у них не было никаких опасений о возможности повторения ситуаций, подобной той, что случилась в конце декабря прошлого года", - поручил глава Республики Коми.