Двое пострадавших в смертельной аварии в Прилузье по-прежнему в реанимации

23 января 2017 года, 17:04 | Прилузский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Двое пострадавших в смертельной аварии в Прилузье по-прежнему в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

Еще три человека, пострадавших в аварии 22 января, находятся в отделении хирургии Прилузской ЦРБ с различными травмами. Известно, что двое из них - семейная пара. Они, по предварительным прогнозам врачей, будут готовы к выписке через несколько дней. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

Напомним, один человек погиб и еще семеро пострадали в автомобильной аварии на трассе "Вятка" в Коми в Прилузском райне республики.

Водитель 1983 года рождения, управляя автомашиной Skoda Octavia, двигался по автодороге Чебоксары – Сыктывкар со стороны Сыктывкара в направлении Кирова. На 591-м км трассы он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Ford Ranger под управлением водителя 1952-го года.

Пассажир "Шкоды" 1979-го года рождения погиб на месте до приезда скорой помощи.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, трагедия, медицина, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Общество
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