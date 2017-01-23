Бороться со снежными навалами мэрия Сыктывкара будет при помощи фотосъемки

Мэрия Сыктывкара займется проблемой снежных навалов, мешающих обзору при выезде из дворов.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, зачастую они появляются по вине управляющих компаний и товариществ собственников жилья, сваливающих на выездах снег с дворовых территорий.

Администрация проводит фотофиксацию подобных случаев для последующего привлечения руководителей УК и ТСЖ к административной ответственности и выдачи предписаний о самостоятельном вывозе снега с городской территории.

Там, где навалы образовались не по вине УК и ТСЖ, будут работать городские службы.

В минувшие выходные работы по уборке и вывозу снега были сосредоточены в центре города. В частности, в ночь с субботы на воскресенье из города было вывезено более 2,4 тысяч кубометров снега.

К вывозу снега со своих объектов продолжают подключаться торговые организации. Также мэрия намерена активизировать работу с промышленными предприятиями города, которые могут помочь в уборке снега не только на своих, но и близлежащих территориях.