Бороться со снежными навалами мэрия Сыктывкара будет при помощи фотосъемки

23 января 2017 года, 15:30 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Мэрия Сыктывкара займется проблемой снежных навалов, мешающих обзору при выезде из дворов.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, зачастую они появляются по вине управляющих компаний и товариществ собственников жилья, сваливающих на выездах снег с дворовых территорий.

Администрация проводит фотофиксацию подобных случаев для последующего привлечения руководителей УК и ТСЖ к административной ответственности и выдачи предписаний о самостоятельном вывозе снега с городской территории.

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Там, где навалы образовались не по вине УК и ТСЖ, будут работать городские службы.

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В минувшие выходные работы по уборке и вывозу снега были сосредоточены в центре города. В частности, в ночь с субботы на воскресенье из города было вывезено более 2,4 тысяч кубометров снега.

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К вывозу снега со своих объектов продолжают подключаться торговые организации. Также мэрия намерена активизировать работу с промышленными предприятиями города, которые могут помочь в уборке снега не только на своих, но и близлежащих территориях.

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Комиинформ
Рубрика: Общество
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Комментарии (9)

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    Меня зовут
    23.01.2017 (15:43)
    3
    Некоторые улицы города стали односторонним тоже по вине ТСЖ
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    ржанул
    23.01.2017 (16:6)
    3
    нанотехнологии думал. плавильные реакторные фотоаппараты) оказалось банально донельзя) прошлый и позапрошлый год трубили во все газеты что укашкам можно во дворах снег складировать, а сегодня сами даже центральные улицы не в состоянии очистить. а куда возить то? зима к концу а до сих пор не ясно куда везти и сколько стоит
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    Гость
    23.01.2017 (16:25)
    4
    Что за такие новые технологии....
    Сфотографировал кучу снега и она сама исчезла.....чудо))))
    может лучше по старинке. бороться со снегом при помощи снегоуборочной техники)))
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    Меня зовут
    23.01.2017 (16:42)
    2
    сыктывкар деревня а не столица коми
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    НИК
    23.01.2017 (16:52)
    2
    С Октябрьского проспекта в прошлом году к концу января снег вывозили уже 2 раза . В этом году- ни разу. Администрация!!! Проснитесь!!!
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    Белочка
    23.01.2017 (17:27)
    3
    Это ж какой мощности вспышка должна быть у фотоаппарата?! Три солнца не меньше, потом снова как летом проблема ливнёвок - сушить видимо тоже будем фотографируя!
    кто вообще в трезвом уме может додуматься до такого?!
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      Воронин с Голдиным
      23.01.2017 (18:45)
      2
      додумались до маразма. Уж если при том, что Воронин не справлялся с организацией работы УЖКХ в Сыктывкар, Голдин поднял его до своего заместителя. Трындец Сыктывкару
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    Елки моталки
    23.01.2017 (18:51)
    0
    Теперь точно снег никто убирать не будет, если нельзя никуда заталкивать. Ждем морозов, поплотнее снег будет... А что потом? Весной?
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    Меня зовут
    23.01.2017 (19:14)
    0
    Это разве горы? Вы на морозова 104 посмотрите, вот там гора так гора

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