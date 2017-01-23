В Прилузском районе "Нива" столкнулась с МАЗом
23 января 2017 года, 15:40 | Прилузский
В Прилузском районе "Нива" столкнулась с МАЗом.
ДТП произошло сегодня, около 07.00 часов на 14 км автодороги Занулье-Коржинский, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики.
Водитель "Нивы" 1963 г.р, двигаясь со стороны с.Спаспоруб в направлении автодороги Чебоксары-Сыктывкар, совершил касательное столкновение с автомашиной МАЗ, которая двигалась во встречном направлении.
В результате столкновения водитель "Нивы" серьезно пострадал: автотравма, перелом бедер, ушибленная рана бедра, тупая травма живота, ушиб грудной клетки, шок 1 и 2 степени.
Мужчина госпитализирован, выписано направление на медицинское освидетельствование.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
- 5
- 0
- 1
- 0
- 0
Комментарии (1)
Авторизоваться или Зарегистрироваться
Шок I степени. Сознание сохранено, больной контактен, слегка заторможен. Систолическое артериальное давление (АД) превышает 90 мм ртутного столба, пульс учащен.
Шок II степени. Сознание сохранено, больной заторможен. Систолическое АД 90-70 мм ртутного столба, пульс 100—120 ударов в минуту, слабого наполнения, дыхание поверхностное.
Дак какой все таки степени шок ?