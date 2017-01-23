В Прилузском районе "Нива" столкнулась с МАЗом.

ДТП произошло сегодня, около 07.00 часов на 14 км автодороги Занулье-Коржинский, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики.

Водитель "Нивы" 1963 г.р, двигаясь со стороны с.Спаспоруб в направлении автодороги Чебоксары-Сыктывкар, совершил касательное столкновение с автомашиной МАЗ, которая двигалась во встречном направлении.

В результате столкновения водитель "Нивы" серьезно пострадал: автотравма, перелом бедер, ушибленная рана бедра, тупая травма живота, ушиб грудной клетки, шок 1 и 2 степени.

Мужчина госпитализирован, выписано направление на медицинское освидетельствование.