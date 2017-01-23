В Прилузском районе "Нива" столкнулась с МАЗом

23 января 2017 года, 15:40 | Прилузский
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Прилузском районе "Нива" столкнулась с МАЗом.

ДТП произошло сегодня, около 07.00 часов на 14 км автодороги Занулье-Коржинский, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики.

Водитель "Нивы" 1963 г.р, двигаясь со стороны с.Спаспоруб в направлении автодороги Чебоксары-Сыктывкар, совершил касательное столкновение с автомашиной МАЗ, которая двигалась во встречном направлении.

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В результате столкновения водитель "Нивы" серьезно пострадал: автотравма, перелом бедер, ушибленная рана бедра, тупая травма живота, ушиб грудной клетки, шок 1 и 2 степени.

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Мужчина госпитализирован, выписано направление на медицинское освидетельствование.

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Ольга Белова
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    никак
    23.01.2017 (16:58)
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    Клиническая классификация

    Шок I степени. Сознание сохранено, больной контактен, слегка заторможен. Систолическое артериальное давление (АД) превышает 90 мм ртутного столба, пульс учащен.
    Шок II степени. Сознание сохранено, больной заторможен. Систолическое АД 90-70 мм ртутного столба, пульс 100—120 ударов в минуту, слабого наполнения, дыхание поверхностное.
    Дак какой все таки степени шок ?

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