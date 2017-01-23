Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский пожертвовал вещевому складу при епархии предметы гардероба

23 января 2017 года, 16:50 |
Фото Сыктывкарской епархии

Центральный вещевой склад для нуждающихся, расположенный в северном крыле верхнего предела Свято-Стефановского кафедрального собора, заработает в полную силу с 6 февраля.

Напомним, торжественное открытие склада с участием Владыки Питирима прошло в праздник Крещения, 19 января.

81.jpg

Как рассказала "Комиинформу" заместитель руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Епархиального управления Светлана Давыдова, во время открытия склада Владыка Питирим пожертвовал рубашки, брюки и другие предметы мужского гардероба.

83.jpg

"Поскольку вещей набралось очень много, мы сейчас занимаемся их сортировкой, чтобы они не находились в пакетах, а были аккуратно разложены и развешаны на плечиках для удобства наших просителей, - пояснила Светлана Давыдова. – Нуждающиеся категории граждан – многодетные семьи, малоимущие, одиноко проживающие и люди с инвалидностью - смогут выбрать понравившиеся вещи из того перечня, который они подали нам в отдел. Уже сейчас у нас составлен список людей, которым необходимо помочь, они получат помощь в первую очередь.

80.jpg

Собеседница агентства также сообщила, что второй этаж склада Владыка Питирим передал в аренду на благотворительной основе Сыктывкарской общественной организации "Открытый дом", которая специализируется на помощи детям-отказникам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Общественники смогут хранить на складе многочисленные вещи и памперсы, необходимые в уходе за детьми, а при необходимости выделять помощь просителям епархии.

***Желающим пожертвовать вещи необходимо обращаться по телефону 89041023838 (Светлана Анатольевна).

Геня Джавршян
Ключевые слова: Центральный вещевой склад, Свято-Стефановский кафедральный собор, Открытый дом, нуждающиеся
Персоны: Питирим (в миру Волочков Павел Павлович)
Рубрика: Общество
  • 0
  • 5
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

00:52 22.01.2017
В Сыктывкаре на свет появились тройняшки
02:05 21.01.2017
Домовые Петербурга привезли в Сыктывкар волшебный шарф из шерсти эрмитажных котов
10:41 19.01.2017
Легко ли быть многодетной: семья Мишариных из Сыктывкара поделилась опытом семейного счастья


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми




Нужна помощь



Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

17 января

В этот день в 1945 году советские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских войск.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus