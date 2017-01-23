Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский пожертвовал вещевому складу при епархии предметы гардероба

Центральный вещевой склад для нуждающихся, расположенный в северном крыле верхнего предела Свято-Стефановского кафедрального собора, заработает в полную силу с 6 февраля.

Напомним, торжественное открытие склада с участием Владыки Питирима прошло в праздник Крещения, 19 января.

Как рассказала "Комиинформу" заместитель руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Епархиального управления Светлана Давыдова, во время открытия склада Владыка Питирим пожертвовал рубашки, брюки и другие предметы мужского гардероба.

"Поскольку вещей набралось очень много, мы сейчас занимаемся их сортировкой, чтобы они не находились в пакетах, а были аккуратно разложены и развешаны на плечиках для удобства наших просителей, - пояснила Светлана Давыдова. – Нуждающиеся категории граждан – многодетные семьи, малоимущие, одиноко проживающие и люди с инвалидностью - смогут выбрать понравившиеся вещи из того перечня, который они подали нам в отдел. Уже сейчас у нас составлен список людей, которым необходимо помочь, они получат помощь в первую очередь.

Собеседница агентства также сообщила, что второй этаж склада Владыка Питирим передал в аренду на благотворительной основе Сыктывкарской общественной организации "Открытый дом", которая специализируется на помощи детям-отказникам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Общественники смогут хранить на складе многочисленные вещи и памперсы, необходимые в уходе за детьми, а при необходимости выделять помощь просителям епархии.

***Желающим пожертвовать вещи необходимо обращаться по телефону 89041023838 (Светлана Анатольевна).