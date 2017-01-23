Центробанк выпустит монеты "Легенды и сказки народов России"

23 января 2017 года, 17:13 |

Cерия драгоценных монет "Легенды и сказки народов России" выйдет в обращение в этом году, сообщает издание "БанкИнформСервис". Дизайн монет пока неизвестен.

Из драгоценных металлов Центральный банк чеканит только инвестиционные и памятные монеты. В этом году ЦБ планирует выпустить в обращение 28 монет. Кроме сказок народов России, кредитная организация посвятит серии дензнаков Георгию Победоносцу, выдающимся личностям, российским памятникам архитектуры и мультфильмам.

На сегодня тема народных сказок представлена в российской нумизматике монетой 2009 года "Сказки народов России", выпущенной в рамках международной монетной серии "Легенды и сказки стран ЕврАзЭС". На реверсе трехрублевой монеты изображены плывущая ладья, летящие гуси-лебеди и дракон, избушка на курьих ножках, город-крепость, девушка в русском наряде. Внизу монета окаймлена надписью "сказки России" и эмблемой Евразийского Экономического Сообщества. Кроме того, была выпущена монета номиналом 3 рубля "Национальные обычаи": на фоне звёздного неба покрытая снегом русская баня, перед ней - тропинка в снегу, ведущая к водоему, кадка и берёзовый веник.

Ранее стало известно, что Центральный банк выпустит серебряную монету номиналом 2 рубля к 130-летию со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая. На оборотной стороне монеты расположены портрет Тукая, рельефные изображения его родной деревни, птиц и книг.

Напомним, недрагоценные монеты пока народным сказкам ЦБ России не посвящал. В Казахстане, например, уже много лет чеканят недрагоценные монеты с казахскими сказками.

Комиинформ
Ключевые слова: деньги
Рубрика: Общество
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