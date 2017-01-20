Власти и общественность Усть-Кулома возмущены обвинениями со стороны "Коми войтыр"

В адрес "Комиинформа" поступило письмо от общественников, родителей и представителей администрации "самого комиговорящего района" республики. По мнению авторов обращения, круглый стол, прошедший в райцентре в минувшую пятницу, требовал более серьезной подготовки. Напомним, дискуссия касалась нежелания родителей усть-куломских школьников получать знания по предмету "Коми язык" в рамках программы родного языка. Ситуация, когда в районе, где подавляющее большинство населения – коренное, коми язык изучается как государственный, возмутила общественников из Сыктывкара.

В ответ участники конфликта назвали дискуссию сырой, а поведение гостей некорректным. Оппоненты общественников полагают, что заставить родителей в условиях незаинтересованности с их стороны выбрать в качестве языка обучения коми язык как родной невозможно.

"Комиинформ" приводит мнения усть-куломцев.

Ольга Пунегова, директор Усть-Куломской школы

- 13 января 2017 года по инициативе исполкома МОД "Коми войтыр" на базе МБОУ "СОШ" с.Усть-Кулом был проведен круглый стол по вопросу преподавания коми языка как родного в Усть-Куломской средней школе.

Проблема, поднятая исполкомом МОД "Коми войтыр", несомненно, важна и актуальна, но настрой представителей исполкома, приехавших в Усть-Кулом на "круглый стол", превзошел все ожидания. Обсуждения проблемы, совместного поиска решения не получилось. Высказывания представителей МОД "Коми войтыр" носили обвинительный характер в адрес администрации школы, родительской общественности. Стоит признать, что с.Усть-Кулом – это не маленькая коми деревушка, а большой районный центр, в котором проживают представители разных национальностей. Коми язык как неродной изучают все учащиеся школы и это выбор родителей (законных представителей) учащихся. Никто не может заставить родителей выбрать в качестве языка обучения коми язык как родной. Этот выбор возможен только тогда, когда родители будут заинтересованы в этом. Современный коми язык стал непонятным даже для представителей коми национальности, что и вызывает нежелание родителей обучать своих детей в коми классах.

Представителям исполкома МОД "Коми войтыр" хотелось бы пожелать толерантности по отношению к представителям других национальностей. Наша Республика Коми исторически многонациональна, в МБОУ "СОШ" с.Усть-Кулом работают представители разных национальностей, конечно, не все они знают коми язык и умеют на нем разговаривать. Ирония представителей исполкома МОД "Коми войтыр" по отношению к ним неуместна.

Круглый стол, инициированный исполкомом МОД "Коми войтыр", не привел к конструктивному решению вопроса, а оставил после себя только горечь воспоминаний.

Ольга Озолина Викторовна, председатель общешкольного родительского комитета

- Хочу отметить, что никто не вправе принуждать родителя в выборе изучения его ребенком коми языка, как родного или неродного. Не допускается и пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. При обсуждении таких вопросов, в т.ч. изучения языка, надо диалог вести осторожно, не обидев интересы человека иной национальности. Надеюсь, что соблюдение Конституционных прав и свобод гражданина позволит в будущем продуманнее проводить такие мероприятия, чтобы избежать конфликта интересов. Родителям дано право выбора и его надо уважать.

Вероника Савельева, руководитель представительства МОД "Коми войтыр" по Усть-Куломскому району

- Коми язык богат, разнообразен и красив. Горжусь тем, что коми – это мой родной язык. Язык может поссорить людей или помирить, может огорчить или порадовать. К языку надо относиться бережно, уважительно, чтобы его хотели изучать и люди других национальностей. Представительство МОД "Коми войтыр" по Усть-Куломскому району особое внимание уделяет развитию и пропаганде коми культуры, национальных традиций. Это отражается в резолюциях, принимаемых на районных конференциях.

Поэтому надо готовиться к разговору на эту тему, чтобы итогом его было развитие языка и новые подходы к его изучению, популяризации. Наше районное представительство всегда готово к конструктивному диалогу со всеми, кто за сохранение и развитие коми языка.

Ольга Лебедева, начальник Управления образования администрации Усть-Куломского района

- В соответствии с Законом РК "О государственных языках РК" обучение коми языку ведется во всех образовательных организациях. На начало 2016-2017 учебного года коми язык как родной изучается в 13 общеобразовательных организациях. Коми язык, как неродной изучается в 15 общеобразовательных организациях.

Дошкольные образовательные учреждения не остаются в стороне от сохранения традиций коми народа. В детских садах имеются группы как с обучением коми языка как родного, так и неродного. В большинстве детских садов оборудованы коми мини-музеи, уголки коми быта, проводятся посиделки, календарные и обрядовые праздники. С сентября 2011 года в МДОУ "Усть-Куломский детский сад № 7 функционирует группа "языкового погружения". С 2012 года учреждение работает в статусе Республиканского ресурсного центра.

МДОУ Детский сад "Оз тусь" с.Нижний Воч функционирует как республиканская опорно-методическая площадка и является победителем Республиканского конкурса грантовой поддержки на внедрение современных моделей образования детей старшего дошкольного возраста на коми языке (2013 г.), также это победитель в номинации "Лучший сельский детский сад" (В гармонии с традициями) республиканского конкурса "Лучший детский сад-2016".

На всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева ученица МОУ Вочевской СОШ получила золотую медаль конкурса. На Всероссийской олимпиаде по родным языкам ученица района стала призером.

Проводится огромная многоплановая работа в сохранении коми языка в образовательных организациях района, в 2017 г. запланирован семинар с участием всех заинтересованных лиц, готовых к сотрудничеству и помощи.

Ольга Васильева, начальник отдела культуры и национальной политики Усть-Куломского района

- Только Усть-Куломский район с его крепкой основой стал местом проведения республиканского фестиваля-конкурса "Василей" на высоком уровне. Учреждения культуры Усть-Куломского района во главу угла ставят работу по сохранению, популяризации и развитию коми культуры и языка. Влюбленных в коми песню жителей республики притягивают наши праздники: День района, "Пыжа гаж" в с.Керчомъя, "Илля лун" в с. Руч, "Успенская ярмарка" в с.Помоздино, конкурсы "Райда", "Туган", фестивали "Коми кыв дорö муслунöн" в с.Пожег, "Ва берд" в с.Помоздино, фестиваль "Василек". В музыкальной школе пропагандируют музыку коми композиторов.

Межпоселенческая библиотека занимается широкой пропагандой коми книги: проводит работу с пишущими на коми языке детьми. Их произведения опубликованы страницах газет сельских поселений с.Усть-Кулом и Помоздино, в республиканских изданиях для детей, в районной газете "Парма гор", пожалуй, единственной, полностью выходящей на коми языке. На протяжении многих десятилетий на ее базе работает литературный клуб "Эжва", благодаря известному народному поэту В.Г. Лодыгину. На базе Жежимской и Деревянской библиотек работают краеведческие музеи, на базе Помоздинской библиотеки музей В.Т.Чисталева.

Мы всегда открыты к диалогу, основанному на взаимном уважении его участников.

Сергей Рубан, руководитель администрации Усть-Куломского района, член районного представительства "Коми войтыр"

В Усть-Куломском районе налажен хороший деловой диалог с общественниками, в том числе с представителями МОД "Коми войтыр". Диалог - это всегда внимание и уважение к разным точкам зрения, мнениям. К сожалению, видимо, в данном случае он отсутствовал, отсюда и возникшие разногласия. Я вижу несколько причин, приведших к этому.

Незнание гостями ситуации по данному вопросу в Усть-Куломском районе. Отсутствие предварительной подготовки мероприятия. Такие "круглые столы" требуют серьезной подготовки, чего не было в данном случае. Суть диалога свелась больше к монологу гостей – представителей исполкома "Коми войтыр". Наши гости начали разговор, практически не давая высказаться представителю Управления образования, не восприняли аргументы директора школы и сделали ей замечания в адрес завуча, учителей, (которых не приглашали на встречу), о ненадлежащей работе по организации изучения языка. "Неправильное" мнение председателя родительского комитета вызвало негативную реакцию со стороны представителей исполкома "Коми войтыр" и несовпадающая с мнением гостей позиция, вызывала реакцию, которую можно обозначить так: на данный вопрос существует два мнения: одно мое, другое неправильное.

Верхняя Вычегда считается самым коми уголком Республики Коми, поэтому мы продолжим комплекс мероприятий по улучшению ситуации по изучению коми языка в районе. Работали и будем работать так: обдуманно и взвешенно, планово и межведомственно, с учетом мнения всех сторон и всестороннего изучения вопроса, опираясь на основы этики делового общения. Хочу отдельно отметить, что наше районное представительство МОД "Коми войтыр" грамотно строит свою работу, в т.ч. и развитию и пропаганде коми языка и исполкому есть чему у них поучиться. Призываем все общественные организации, родителей, заинтересованные организации к диалогу и позиционированию коми языка и культуры.