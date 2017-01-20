Следственные органы подтвердили факт смерти фигуранта дела "Воркутаугля" Петра Гильца

20 января 2017 года, 16:09 | Воркута, Сыктывкар
Фото из архива Комиинформа

Следственные органы подтвердили факт смерти фигуранта дела "Воркутаугля" Петра Гильца.

Как сообщили "Комиинформу" в СУ СК России по региону, сейчас по факту обнаружения в камере одного из следственных изоляторов республики тела Петра Гильца с признаками суицида проводится доследственная проверка.

По ее результатам в установленные сроки будет принято процессуальное решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. В СУСК также уточнили, что проверка началась в конце прошлого года и, по закону, может идти до одного месяца, а значит, должна завершиться к концу января.

Напомним, сегодня стало известно о том, что обвиняемый в получении миллионной взятки фигурант громкого уголовного дела "Воркутаугля" Петр Гильц свел счеты с жизнью в камере СИЗО.

Предположительно, причиной поступка могли стать проблемы в семье (сын фигуранта - врач-нарколог был задержан по подозрению за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков), а также личные психологические проблемы фигуранта.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, начальника Воркутинского отдела Государственной инспекции труда в Республике Коми Петра Гильца, командира филиала "Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна" ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" Леонида Лобкова, подозреваемых в зависимости от роли каждого в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч.ч.5,6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в 2014-2016 годах Гончаренко, Лобков и Гильц получали от лиц, действующих в интересах АО "Воркутауголь", в качестве взятки денежные средства за попустительство по службе при проведении проверок. Гончаренко получил не менее 810 тысяч рублей, Лобков – не менее 900 тысяч рублей, Гильц – не менее 1 миллиона рублей.

22 декабря Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу защиты начальника Воркутинского отдела Государственной инспекции труда в Коми Петра Гильца и оставил его под стражей на время расследования дела до 28 января.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: трагедия. преступность, суд, сизо, коррупция, коми, воркутауголь
Рубрика: Право
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