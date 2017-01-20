В автобусах Сыктывкара в этом году внедрят электронные карты

20 января 2017 года, 15:00 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре в 2017-ом внедрят электронные карты для проезда в общественном транспорте. Об этом на прямой линии в Общественной приемной Главы Коми, посвященной теме автобусных перевозок, сообщил генеральный директор ООО "САТП №1" Александр Рукавишников.

По его словам, в настоящий момент предприятие ведет переговоры с одним из федеральных операторов, который специализируется на поставке необходимого оборудования и внедрения автоматизированной системы проезда в общественном транспорте.

"Автоматизированная система предполагает выпуск пластиковых карт, оснащение автобусов валидаторами и турникетами, - пояснил гендиректор. - Заходя в автобус пассажир будет прикладывать карту к валидатору. На нем будет отображена стоимость проезда и остаток средств на карте. Чем чаще пассажиры будут пополнять карту, тем дешевле для них будет проезд. Например, разовая поездка в московском метрополитене стоит 55 рублей, а по карте "Тройка" - 35. Согласитесь, достаточно ощутимая разница для тех, кто ежедневно пользуется картами".

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По словам А.Рукавишникова, после внедрения новой системы придется усилить контрольно-ревизионная службу, которая сейчас проверяет только водителей и кондукторов. Очевидно, ревизоры будут заходить в салон автобуса с валидаторами и проверять карты пассажиров на осуществление транзакции.

На вопрос о том, можно ли будет оснастить автоматизированной системой имеющийся в Сыктывкаре автопарк, гендиректор сообщил, что проблемы могут возникнуть только с автобусами марки "ПАЗ" модели 3205, у которой высокие колеса и ступеньки.

А. Рукавишников также сообщил, что проект будет внедрен одномоментно на всех автобусах. "Мы хотим, чтобы этот проект проинвестировал крупный оператор, - пояснил он. - Тот, кто будет инвестировать проект, захочет в понятные сроки вернуть свои средства, для этого нужно, чтобы система заработала целиком".

Для различных категорий горожан будут подготовлены многочисленные пакетные предложения со всевозможными акциями и скидками. Гендиректор "САТП №1" также сообщил, что в зону риска попадут 200 кондукторов, которые сейчас трудятся на предприятии.

Геня Джавршян
Ключевые слова: электронные карты, цена на проезд, САТП № 1, валидаторы, автоматизированная система, автобусы, автобусные перевозки
Рубрика: Экономика
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Комментарии (3)

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    Житель
    20.01.2017 (15:29)
    -1
    Опять в карман народа лезут!!!
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    чел.
    20.01.2017 (15:29)
    2
    давно надо было сделать
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    Галина
    20.01.2017 (15:54)
    1
    Ой ! Без пенсионеров вообще разорятся. А мы будем ходить пешком !!!

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