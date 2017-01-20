Роспотребнадзор рекомендовал отменить карантин в школах Сыктывкара и оставить утренние фильтры

Роспотребналзор Коми подготовил письмо в администрацию Сыктывкара с рекомендацией начать учебный процесс в школах города с 23 января. Об этом "Комиинформу" сообщил начальник отдела эпиднадзора ведомства Ромэн Галимов.

В то же время мероприятия по предотвращению эпидемии остаются: "Утренний фильтр, маски в лечебных учреждениях мы рекомендуем оставить, так как остается вероятность заболевания среди взрослых".

Напомним, с 13 по 21 января включительно приостановлен образовательный процесс и в государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Коми.

В указанный период было запрещено проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий с обучающимися в помещениях государственных образовательных организаций, подведомственных министерству. Руководителям приказано обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в полном объеме, в том числе: проведение текущей дезинфекции, контроль за соблюдением температурного режима и режима проветривания, масочного режима персонала.

*** Утренний фильтр - это мероприятия, направленные на выявление симптомов заболевания у детей в образовательных учреждениях. Если медик определит симптомы, ребенка направляют в поликлинику за справкой, которая позволит продолжить образовательный процесс.