Роспотребнадзор рекомендовал отменить карантин в школах Сыктывкара и оставить утренние фильтры

20 января 2017 года, 14:45 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Роспотребналзор Коми подготовил письмо в администрацию Сыктывкара с рекомендацией начать учебный процесс в школах города с 23 января. Об этом "Комиинформу" сообщил начальник отдела эпиднадзора ведомства Ромэн Галимов.

В то же время мероприятия по предотвращению эпидемии остаются: "Утренний фильтр, маски в лечебных учреждениях мы рекомендуем оставить, так как остается вероятность заболевания среди взрослых".

Напомним, с 13 по 21 января включительно приостановлен образовательный процесс и в государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Коми.

В указанный период было запрещено проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий с обучающимися в помещениях государственных образовательных организаций, подведомственных министерству. Руководителям приказано обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в полном объеме, в том числе: проведение текущей дезинфекции, контроль за соблюдением температурного режима и режима проветривания, масочного режима персонала.

*** Утренний фильтр - это мероприятия, направленные на выявление симптомов заболевания у детей в образовательных учреждениях. Если медик определит симптомы, ребенка направляют в поликлинику за справкой, которая позволит продолжить образовательный процесс.

Юлия Николаева
Ключевые слова: школы, ОРВИ, карантин, грипп
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    Родитель
    20.01.2017 (15:8)
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    Давно пора! Родители на работе, что дети одни творят? Трудно сказать.


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