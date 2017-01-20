В 2017 году пенсионный возраст у госслужащих увеличится на полгода

20 января 2017 года, 14:20 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

С 1 января 2017 года повышается возраст для назначения страховой пенсии государственным служащим.

Пенсионный возраст для госслужащих будет увеличиваться постепенно - на шесть месяцев ежегодно - пока не достигнет 65 лет для мужчин (в 2026 году) и 63 лет - для женщин (в 2032 году).

Повышение пенсионного возраста также относится к гражданам, имеющим право на досрочное пенсионное обеспечение, в том числе за работу в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним. Таким образом, госслужащим Коми при наличии полного северного и страхового стажа в 2017 году страховая пенсия будет назначаться при достижении женщинами 50 лет шести месяцев, мужчинами – 55 лет шести месяцев.

При увольнении с госслужбы гражданин приобретает право на пенсию на общих основаниях, сообщает ОПФР по Коми.

***Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан".

Комиинформ
Ключевые слова: пфр коми, госслужба, пенсия
Рубрика: Общество
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