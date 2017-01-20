Новые таблички с расписанием автобусов установят на всех остановочных комплексах Сыктывкара

20 января 2017 года, 16:00 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Новые таблички с расписанием движения общественного транспорта установят на всех остановочных комплексах Сыктывкара. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной теме автобусных перевозок, сообщил генеральный директор ООО "САТП №1" Александр Рукавишников.

По его словам, в настоящий момент художник предприятия разрабатывает внешний вид табличек, на которых будут указаны телефонные номера администрации "САТП №1", диспетчерской службы, горячей линии и расписание движения автобусов.

"Мы разработали достаточно симпатичную на вид табличку, на которой расписание указано все-таки четче, чем на тех, что установлены сейчас на остановках, - добавил А. Рукавишников. - Художник следует госстандартам, но с некоторыми моментами я не согласен. Например, согласно законодательству необходимо указать все отправления в течение суток. На мой взгляд, гораздо понятней было бы указать интервал движения. Мы постараемся сделать так, чтобы таблички были понятны горожанам. Их установку планируем завершить в первом квартале 2017-го".

Геня Джавршян
Ключевые слова: цена на проезд, таблички, САТП № 1, остановки, автобусы, автобусные перевозки
Рубрика: Экономика
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