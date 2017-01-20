Дело Александра Уманского передано в суд

По обвинению в мошенничестве с государственным имуществом перед судом предстанет бывший руководитель ООО "Здравницы Республики"

Сделки, в результате которых Республика Коми прекратила свое участие в деятельности ОАО "Санаторий "Лесная новь", успешно оспорены региональной прокуратурой в арбитражном суде.

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Здравницы Республики" Александра Уманского. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, Уманский с 2010 по 2013 г. последовательно организовал принятие на общих собраниях участников ООО "Здравницы Республики" решений о продаже по заниженной стоимости пакета акций (47,51%) ОАО "Санаторий "Лесная новь" в пользу ООО "Инари". При заключении сделок купли-продажи с одной стороны он выступал как директор ООО "Здравницы Республики", а с другой стороны действовал по доверенности от ООО "Инари".

В последующем ООО "Здравницы Республики" по инициативе Уманского заключили соглашение о выходе из состава участников санатория. В результате Республика Коми прекратила свое участие в деятельности оздоровительного учреждения и утратила право на получение дивидендов. Размер ущерба, причиненного действиями Уманского, превысил 67 млн рублей.

В ходе расследования Уманский вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью и частично возместил причиненный ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Договоры купли-продажи ценных бумаг между ООО "Здравницы Республики" и ООО "Инари", сделка по выходу из состава участников Санатория оспорены прокурором Республики Коми в Арбитражном суде с заявлением требований применении последствий недействительности сделок и возврате доли в уставном капитале Санатория. Иск рассмотрен и удовлетворен.

Расследование уголовного дела осуществлено отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Коми, сообщает пресс-служба ведомства.