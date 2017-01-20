В Коми без вести пропал священнослужитель 

В Коми разыскивают без вести пропавшего священнослужителя отца Варфоломея, по паспорту — Вадима Потапова. Информация о нем размещена в группе по поиску людей "Гражданский патруль" в соцсети.

Как пояснил "Комиинформу" общественник отделения "Гражданского контроля" в Усть-Цильме Александр Чупров, в селе отец Варфоломей долгое время возводил церковь в Новом Бору и служил в райцентре в единоверческом храме. К осени прошлого года он уехал в горы, где часто любил бывать. С этого времени в Усть-Цильме его не видели.

У отца Варфоломея есть в собственности жилье в Инте на улице Дзержинского. Там еще в декабре прошлого года его видели соседи. Однако сейчас, по их словам, в квартире довольно долгое время никого нет.

По словам А.Чупрова, по факту исчезновения священнослужителя Владыка Воркутинский и Усинский Иоанн в январе подал заявление в полицию.

Сейчас ведутся поиски. Правоохранители вскрывали квартиру в Инте, однако там не обнаружили никаких следов криминального исчезновения священника.