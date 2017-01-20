В Сыктывкаре на улице Колхозная построят новую газомоторную заправочную станцию

20 января 2017 года, 13:55 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Современную газомоторную заправочную станцию построят в Сыктыкаре на улице Колхозная. Об этом на прямой линии в Общественной приемной Главы Коми, посвященной теме автобусных перевозок, сообщил генеральный директор ООО "САТП №1" Александр Рукавишников.

По его словам, в настоящий момент предприятие ООО "Газпром газомоторное топливо" выбирает участок земли на улице Колхозная, поблизости от АТП на Сысольском шоссе. Строительство заправки будет завершено в течение полутора лет. Заправляться там смогут не только пассажирские автобусы, но и частники, имеющие транспорт на газе.

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"Что касается вопроса экономичности перевозки людей на газомоторных автобусах "Нефаз", то сейчас она небольшая, - вынужден был признать А. Рукавишников. - Дело в том, что единственная газомоторная заправка находится в местечке Дырнос. Туда и обратно — это 20 километров".

По его словам, в "САТП №1" имеются специальные водители-перегонщики, которые по ночам перегоняют на заправку все "Нефазы" и полностью их там заправляют газом. Строительство новой заправки позволит предприятию выйти на более экономичный тариф. Помимо прочего, газовое топливо замечательно переносит низкие температуры.

Отвечая на вопрос о том, какой новый транспорт будет приобретать предприятие — на дизельном топливе или газовом, А. Рукавишников отметил, что если горожане хотят более пользоваться современными и экологичными автобусами — выбор очевиден. Кроме того, между республикой и ПАО "Газпром" заключено соглашение о развитии рынка газомоторного топлива.

Геня Джавршян
Ключевые слова: цена на проезд, САТП № 1, газомотрная заправка, газомоторное топливо, автобусы, автобусные перевозки
Рубрика: Экономика
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