Глава Минобрнауки выступает "за возврат к лучшим традициям советской школы"

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева считает, что в школах дети не должны заниматься 7−8 уроков подряд.

Такое мнение она высказала в интервью "Независимой газете", опубликованном в пятницу.

"Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после. И аккуратней следует подходить к школьному расписанию. В этом смысле семь-восемь уроков в день — явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно", — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что как консерватор выступает "за возврат к лучшим традициям советской школы" и против предложений отменить домашнее задание для учеников.

"Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны? Мы – народ пассионарный, мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо. Когда-то мы первыми полетели в космос, а сегодня мы бьемся за новые высоты в технологических отраслях. У нас страна, уважающая знание. Чем плоха эта наша традиция? Было два периода в истории XX века, когда мы усиленно учились, – это военные и послевоенные годы", - сказала министр.