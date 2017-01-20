Глава Минобрнауки выступает "за возврат к лучшим традициям советской школы"

20 января 2017 года, 14:31 |
Фото РИА "Новости"

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева считает, что в школах дети не должны заниматься 7−8 уроков подряд.

Такое мнение она высказала в интервью "Независимой газете", опубликованном в пятницу.

"Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после. И аккуратней следует подходить к школьному расписанию. В этом смысле семь-восемь уроков в день — явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно", — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что как консерватор выступает "за возврат к лучшим традициям советской школы" и против предложений отменить домашнее задание для учеников.

"Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны? Мы – народ пассионарный, мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо. Когда-то мы первыми полетели в космос, а сегодня мы бьемся за новые высоты в технологических отраслях. У нас страна, уважающая знание. Чем плоха эта наша традиция? Было два периода в истории XX века, когда мы усиленно учились, – это военные и послевоенные годы", - сказала министр.

Комиинформ
Рубрика: Общество
  • 1
  • 8
  • 0
  • 2
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    ФМЛ
    20.01.2017 (15:25)
    0
    7-8? хахаха
    В Физ-мате и по 10 бывает


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

16:07
Власти и общественность Усть-Кулома возмущены обвинениями со стороны "Коми войтыр"
16:05
Следственные органы подтвердили факт смерти фигуранта дела "Воркутаугля" Петра Гильца
16:01
Приказ. Об утверждении государственного задания АУ РК "Комиинформ" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
15:09
В Сыктывкаре неведомая фирма настаивает на "коллективной замене счетчиков электроэнергии" в квартирах 
14:58
В автобусах Сыктывкара в этом году внедрят электронные карты

Нужна помощь



Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Роман. Нужна операция по замене тазобедренного эндопротеза. (Печора)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus