В 2017 году Коми получит из федерального бюджета более 623 миллионов рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

20 января 2017 года, 13:05 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В 2017 году Республика Коми получит из федерального бюджета более 623 миллионов рублей на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

По информации пресс-службы главы Коми, эти средства будут направлены в республику в виде государственных жилищных сертификатов для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, вынужденных переселенцев и людей, пострадавших в результате различного рода чрезвычайных ситуаций.

График выпуска и распределения жилищных сертификатов на текущий год утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года №25-р в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы.

В соответствии с документом, в 2017 году государственные жилищные сертификаты в Республике Коми будут распределены следующим образом:

- 336 сертификатов на общую сумму 610,7 миллиона рублей получат граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- пять сертификатов на общую сумму 9,4 миллиона рублей будет выдано жителям, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненным к ним лицам;

- один сертификат на сумму 3,3 миллиона рублей выпущен для категории граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами.

***Правительством Российской Федерации утверждена новая редакция методики распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которая будет применяться при подготовке предложений по распределению социальных выплат на 2018 и последующие годы.

Согласно новой редакции методики распределение будет осуществляться исходя из количества граждан, состоящих на учёте в качестве имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году (с учётом категории очерёдности и членов семей указанных граждан).

В связи с этим обращаем особое внимание на то, что гражданам, состоящим на учёте на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, необходимо сообщить о своём желании получить государственный жилищный сертификат в 2018 году.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования по месту постановки на учёт. Заявления принимаются с 1 января по 1 июля 2017 года.

Комиинформ
Ключевые слова: переселение, жилье
Рубрика: Экономика
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Комментарии (1)

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    Галина
    20.01.2017 (15:57)
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    Погорельцам из общаг ничего не светит ! Всё достанется ворам !

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