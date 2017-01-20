Попытавшись промчаться на красный свет, сыктывкарец въехал на "Шевроле" в "Тойоту"

Вчера в сыктывкарском Лесозаводе рано утром столкнулись две иномарки. Об этом "Комиинформу" сообщили в Госавтоинспекции республики. Дорожный инцидент зарегистрирован в 7:15.

27-летний водитель, управляя "Шевроле Круз", ехал по улице Серова со стороны Северной в направлении Корткеросской.

Проезжая регулируемый перекресток Школьная – Серова на красный сигнал светофора, он врезался в автомобиль "Toйота RAV4", за рулем которого находился водитель 1980-го года рождения. Второй автомобиль ехал по Школьной со стороны Почтовой на зеленый свет.

В аварии пострадал водитель "Шевроле", получивший закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В момент аварии мужчина был пристегнут ремнем безопасности. В медучреждение обратился позже самостоятельно.

Как отметили в ГИБДД, в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД сыктывкарец привлекался дважды — за управление транспортом, не имя при себе документов, а также без страхового полиса.

За рулем — с 2009-го года. По факту последнего ДТП в отношении водителя составили административные материалы за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также отсутствие сведений в страховом полисе.