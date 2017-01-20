В Сыктывкар на матч за Суперкубок России прибыл красноярский "Енисей"

В столицу Коми рейсом из Москвы прибыли чемпионы России по хоккею с мячом. Клуб "Енисей" из Красноярска примет участие в матче за Суперкубок, в котором они встретятся с обладателем Кубка России "СКА-Нефтянник" из Хабаровска.

Самолет, задержавшийся на 20 минут, встречал министр спорта Коми Николай Бережной, другие официальные лица, традиционные хлеб-соль и талисман сыктывкарского клуба "Строитель" медведь Стройка, с которым охотно здоровались и обнимались гости из Красноярска.

И.о. главного тренера команды "Енисей" Иван Максимов признался, что сегодня они встали очень рано, поэтому ребята хотят отдохнуть. Последний раз он был в Сыктывкаре в качестве игрока московского "Динамо".

"Тогда для нас все сложилось удачно, мы выиграли. Надеюсь, и этот приезд будет удачным. Состав на игру оптимальный, все игроки в порядке", - сообщил И.Максимов.

Сегодня у команды свободный день. Игроки смогут отдохнуть от игр и долгого перелета.

"Ребята выспятся, потом смогут погулять по Сыктывкару, посмотреть город. Многие из них первый раз здесь находятся", - заметил тренер.

Капитан команды "Енисей" Юрий Викулин в последний раз был в Коми семь лет назад, когда "Строитель" участвовал в Суперлиге. Для многих его товарищей по команде это первый визит в Сыктывкар.

"Настроение нормальное. Был ранний вылет, быстрая пересадка в Москве. Сейчас отдохнем, настроение еще улучшится. Приятная встреча, мы такого, честно говоря, не ожидали", - поделился впечатлениями капитан "Енисея".

Вечером в столицу республики прибудет хабаровский "СКА-Нефтянник". Матч за Суперкубок России пройдет послезавтра, 22 января, на Республиканском стадионе. Начало игры в 13:00. Вход на трибуны свободный.