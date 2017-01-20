В центре столицы Коми молодой водитель врезался на "Киа" в "Лэнд Ровер"

20 января 2017 года, 12:50 | Сыктывкар
Фото УГИБДД МВД по Коми

В центре столицы Коми вчера молодой водитель врезался на "Киа" в "Лэнд Ровер". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции республики.

В 21:10 водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем "Киа Рио", двигался по улице Коммунистической со стороны Октябрьского проспекта к Старовского.

Напротив дома №45 по Коммунистической, поворачивая налево во двор, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Лэнд Ровер", за рулем которого находился водитель 1990 года.

В ДТП пострадал водитель "Киа". Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В момент аварии был пристегнут ремнем безопасности.

Как отметили в ГИБДД, автовладельцу было выписано направление на медицинское освидетельствование. В течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. За рулем - с апреля 2015 года.

В отношении водителя "Лэнд Ровера" инспекторы составили административные материалы, поскольку его данные не вписаны в страховой полис, кроме того, водитель управлял авто без удостоверения.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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