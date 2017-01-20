Еще десять школьных автобусов от ЛУКОЙЛа получат города и районы Коми

20 января 2017 года, 12:40 |
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

В этом году в рамках соглашения между Республикой Коми и компанией "ЛУКОЙЛ" будет закуплена очередная партия школьных автобусов.

На этот раз новые машины поступят в школы поселка Том и села Брыкаланск Ижемского района, Усинска, Инты, села Сторожевск Корткеросского района, села Глотово Удорского района, поселка Зимстан Усть-Куломского района, поселка Кэмдин Ухтинского района, а также в Сыктывкар: в детский дом №20 и Республиканский центр дополнительного образования.

В зависимости от потребности каждого учреждения им поступят либо большие автобусы ПАЗ, либо малые – "Газель", либо 22-местные "Газель Next". Машины в обязательном порядке будут оснащены по всем правилам перевозки детей, в том числе оборудованы ремнями безопасности и системой "Глонасс".

В 2016 году ЛУКОЙЛ-Коми закупил для Республики Коми 17 школьных автобусов. Торжественная передача ключей руководителям муниципальных администраций состоялась в августе в рамках юбилея региона с участием главы РК Сергея Гапликова и генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Лейфрида.

Всего в рамках соглашения между республикой и компанией "ЛУКОЙЛ" только за последние три года приобретены 50 новых школьных автобусов.

Комиинформ
Рубрика: Общество
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