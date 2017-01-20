"Воркутауголь" подвела производственные итоги 2016 года

20 января 2017 года, 13:40 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

АО "Воркутауголь" – одна из крупнейших угледобывающих компаний России, входящая в ПАО "Северсталь", – подвела производственные итоги 2016 года.

В 2016 году проходчики шахт "Воркутауголь" прошли 29,3 км горных выработок – на 5,6 км меньше, чем в 2015 году. Объем проходки капитального подземного строительства составил 4,6 км.

Добыча горной массы в минувшем году составила 9,6 млн тонн против 13,2 млн тонн в 2015-ом.

Обогатительные фабрики "Воркутауголь" переработали в 2016 году более 8,9 млн тонн угля, выпустив 5,8 млн тонн товарной продукции, что на 24,9 процента меньше, чем в предыдущем году. Выпуск концентрата по сравнению с 2015 годом снижен, соответственно, на 27,2 процента и составил 4,1 млн тонн.

Генеральный директор АО "Воркутауголь" Сергей Лихопуд отметил, что снижение показателей связано с аварией, произошедшей в феврале 2016-го на шахте "Северная" и последующей консервацией добывающего предприятия.

"Мы скорректировали свои планы после аварии на шахте "Северная", – говорит Сергей Лихопуд, – поэтому показатели отличаются от запланированных в конце 2015-го. По итогам 2016 года компания выполнила план по проходке и добыче угля марки 2Ж. Нам удалось добиться серьезных улучшений в стабилизации объемов проходческих работ, что позволит поддерживать ровные темпы добычи. Вернуться к прежним объемам добычи в ближайшие два-три года нереально, но я уверен, что и оставшимися мощностями мы сможем работать эффективно и показывать хорошие результаты".

Комиинформ
Ключевые слова: воркутауголь
Рубрика: Экономика
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