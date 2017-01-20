Сыктывкарская полиция проверит мини-отель "Стандарт" после публикации в СМИ

20 января 2017 года, 12:20 | Сыктывкар
Фото: Анжелики Лотос

Пострадавшие от действий руководства мини-отеля "Стандарт" работники обратились в СМИ с заявлением о том, что людям не выплачивают заработную плату.

"Под видом руководства отеля работают мошенники, - сообщила в социальной сети одна из жертв руководства заведения. - Администрация мини-отеля подает объявления о вакансиях уборщиц, горничных, водителей. По телефонному звонку кандидатам на работу администраторы сообщают, что те должны прийти на собеседование, желательно в этот же день. Приходят уборщицы в отель на собеседование. Администрация сразу же сообщает, что кандидаты на работу выходят на стажировку. После стажировки им сообщат, подходят они им или нет. На стажировке девушек-уборщиц сажают в машину и сразу начинают развозить по квартирам, в которых нужно убирать. Количество квартир в день, в среднем, составляет десять на одну уборщицу, девушки работают по 12 часов в день. По завершению рабочего дня и стажировки администрация отеля сообщает, чтобы уборщицы и горничные приходили работать на следующий день уже как оплачиваемые постоянные сотрудники отеля".

Однако, по словам пострадавшей, через несколько дней администрация отеля каждой уборщице или горничной в разные дни сообщает, что завтра выходить не надо, им позвонят и сообщат, в какой день выйти на работу. Объясняют это тем, что завтра мало квартир, которые нужно убирать. В итоге больше не звонят и не зовут на работу. "Уборщицы, которым должны были выплатить неофициальную зарплату за проработанные дни дозваниваются до отеля и спрашивают, когда же выплатят за отработанные дни. На что в администрации отвечают одной и той же фразой: "Мы передали вашу информацию директору".

Как сообщает девушка, есть у мини-отеля и другие хитрые способы, как можно больше зарабатывать на доверчивых гражданах. Например, заселяется человек или семья, платит оговоренную сумму денег за посуточную квартиру. После передачи денег сотрудник мини отеля требует с клиента залог в 500 рублей. Все клиенты, особенно из других городов, соглашаются дать залог. По завершению посуточного проживания сотрудники в присутствии клиента начинают осмотр квартиры, и чтобы не возвращать залог клиенту, сообщают ему, что в квартире пахнет табаком или "находят" окурок.

Как сообщил начальник управления сыктывкарской полиции Сыктывкара Александр Спиридонов, в городское УМВД заявлений от пострадавших работников мини-отеля в полицию не поступало. Тем не менее, полиция проверяет изложенные факты после публикации в СМИ.

Юлия Николаева
Ключевые слова: Стандарт, мошенники, мини-отель
Рубрика: Общество
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