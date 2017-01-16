Мэрия Сыктывкара привлечет ТСЖ "Карла Маркса 213" к административной ответственности
16 января 2017 года, 16:20 | Сыктывкар
Мэрия Сыктывкара намерена привлечь ТСЖ "Карла Маркса 213" к административной ответственности.
Поводом послужил факт вывоза снега с дворовой территории дома на обочину улицы Оплеснина – то есть на городскую территорию. Домоуправление попросту решило сэкономить на вывозе снега на полигон, решив, что эту кучу снега вывезет город., сообщается в официальной группе администрации Сыктывкара.
Нарушение зафиксировано, составлен акт, председателю ТСЖ "Карла Маркса 213" направлено извещение явиться в администрацию для составления протокола об административном правонарушении.
Кроме штрафа, ему будет вручено предписание организовать вывоз снега на полигон за счёт ТСЖ.
Комиинформ
Ключевые слова: ЖКХ
Рубрика: Право
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