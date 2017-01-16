Мэрия Сыктывкара привлечет ТСЖ "Карла Маркса 213" к административной ответственности

Мэрия Сыктывкара намерена привлечь ТСЖ "Карла Маркса 213" к административной ответственности.

Поводом послужил факт вывоза снега с дворовой территории дома на обочину улицы Оплеснина – то есть на городскую территорию. Домоуправление попросту решило сэкономить на вывозе снега на полигон, решив, что эту кучу снега вывезет город., сообщается в официальной группе администрации Сыктывкара.

Нарушение зафиксировано, составлен акт, председателю ТСЖ "Карла Маркса 213" направлено извещение явиться в администрацию для составления протокола об административном правонарушении.

Кроме штрафа, ему будет вручено предписание организовать вывоз снега на полигон за счёт ТСЖ.





