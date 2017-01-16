Сергей Гапликов: "Со времен Петра I прокуратура была и остается оком государевым"

Глава Коми Сергей Гапликов поздравил работников прокуратуры региона с профессиональным праздником, который отмечается в стране 12 января. В своей речи губернатор подчеркнул: сегодня роль прокуратуры значима и заметна почти во всех отраслях.

"Вы как продолжатели тех, кто начинал это нелегкое дело, являетесь преемниками законных интересов общества и государства. Со времен Петра I прокуратура была и остается "оком государевым", - отметил С.Гапликов. - Для выполнения вами профессиональных обязанностей, вам даны очень широкие полномочия. Среди методов прокурорского надзора есть все необходимые средства, которые позволяют нам сегодня не только пресекать нарушения закона, но и устранять причину".

Прокуратура Коми проводит большую и многоплановую работу, и это отличает ее от других правоохранительных органов.

"Ваш профессионализм, принципиальность и, конечно же, добросовестное отношение к делу, не остаются незамеченными среди общества. К вам относятся с доверием, уважением. К вам приходят, когда уже потеряли надежду восстановить свои законные интересы и права. Вам, уверен, по плечу решение самых сложных задач, ответственных в целом для развития общества и государства", - заключил руководитель региона.

Работников прокуратуры сегодня поздравил и вице-спикер Госсовета региона Владимир Косов. Он подчеркнул, что еще со времен Петра I надзорный орган с честью выполняет свое предназначение — обеспечение правовой стабильности страны.

"С полной уверенностью могу сказать, что прокуратура — гарант защиты прав и свобод человека. Работники прокуратуры Коми — это высокопрофессиональные специалисты, которые ежедневно вносят колоссальный вклад в укрепление законности и правопорядка. Ваши знания и опыт передаются из поколения в поколение и всегда служат на благо обществу, в том числе, и в моей законотворческой сфере", - подчеркнул выступающий.