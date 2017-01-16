В Воркуте при столкновении "Киа" с "Тойотой" серьезно пострадала пассажирка

16 января 2017 года, 14:45 | Воркута
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Воркуте при столкновении "Киа" с "Тойотой" серьезно пострадала пассажирка.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, автомобильная авария произошла сегодня, 16 января, около 08.51.

41-летний водитель "Киа Рио" при выезде с прилегающей территории от д. 6 по ул.Тиманской не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной "Тойота Камри", которая двигалась по ул.Тиманской со стороны нерегулируемого перекрестка ул.Ленина-Тиманская прямо без изменения направления движения.

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В результате ДТП серьезные травмы получила пассажирка "Киа" - 38-летняя женщина, которая находилась на заднем пассажирском сиденье справа и не была пристегнута ремнем безопасности. В результате столкновения женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рубленую рану лба.

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В течение года водитель "Киа" три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: дважды за управление без ремней безопасности и один раз - невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходу.

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Ольга Белова
Ключевые слова: ГИБДД, ДТП, Воркута
Рубрика: Происшествия
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