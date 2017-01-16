Сергей Бажутов: "Главная задача прокуратуры - охрана и восстановление конституционных прав и свобод человека"

12 января исполнилось 295 лет со дня основания прокуратуры России. Сегодня в надзорном ведомстве Коми в честь праздника прошло торжественное собрание, на котором подчеркнули: во все времена прокуратура оставалась главным правоохранительным и правозащитным органом государства.

Как отметил в своей речи прокурор Коми Сергей Бажутов, прокуроры - это не только взыскатели наказания, но и защитники невиновности.

Главная задача каждого прокурора - охрана и восстановление конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных интересов, обеспечение законности и правопорядка, координация деятельности всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Только за прошлый год прокуроры республики рассмотрели более 39 тысяч жалоб и обращений. Более семи с половиной из них, или каждая пятая, признаны обоснованными и по ним приняты реальные меры к восстановлению нарушенных прав и защите законных интересов граждан.

Прокуроры выявили 38 тысяч нарушений в различных сферах правоотношений. По результатам проверок было возбуждено 185 уголовных дел, 3298 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 1792 должностных лица к административной; в суды направлено 8276 заявлений на общую сумму более 435 миллионов рублей.

На досудебной стадии пресечено порядка 34 тысяч нарушений закона и конституционных прав граждан. Государственное обвинение квалифицированно поддержано почти по 10 тысячам уголовных дел.

За последние пять лет указами президента страны государственных наград удостоены шесть работников прокуратуры Республики Коми.