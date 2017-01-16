Сергей Бажутов: "Главная задача прокуратуры - охрана и восстановление конституционных прав и свобод человека"

16 января 2017 года, 14:23 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

12 января исполнилось 295 лет со дня основания прокуратуры России. Сегодня в надзорном ведомстве Коми в честь праздника прошло торжественное собрание, на котором подчеркнули: во все времена прокуратура оставалась главным правоохранительным и правозащитным органом государства.

Как отметил в своей речи прокурор Коми Сергей Бажутов, прокуроры - это не только взыскатели наказания, но и защитники невиновности.

Главная задача каждого прокурора - охрана и восстановление конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных интересов, обеспечение законности и правопорядка, координация деятельности всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Только за прошлый год прокуроры республики рассмотрели более 39 тысяч жалоб и обращений. Более семи с половиной из них, или каждая пятая, признаны обоснованными и по ним приняты реальные меры к восстановлению нарушенных прав и защите законных интересов граждан.

Прокуроры выявили 38 тысяч нарушений в различных сферах правоотношений. По результатам проверок было возбуждено 185 уголовных дел, 3298 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 1792 должностных лица к административной; в суды направлено 8276 заявлений на общую сумму более 435 миллионов рублей.

На досудебной стадии пресечено порядка 34 тысяч нарушений закона и конституционных прав граждан. Государственное обвинение квалифицированно поддержано почти по 10 тысячам уголовных дел.

За последние пять лет указами президента страны государственных наград удостоены шесть работников прокуратуры Республики Коми.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: прокуратура, праздник
Персоны: Бажутов Сергей Александрович
Рубрика: Право
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