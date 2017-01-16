Главврач Сыктывкарской поликлиники № 3 Надежда Боянкова: "Врач должен быть готов выписать рецепт у постели больного"

В редакцию "Комиинформа" поступают многочисленные жалобы от жителей Сыктывкара, которым фармацевты отказывают в продаже лекарственных препаратов. К резким нововведениям в отпуске препаратов оказались не готовы ни пациенты, ни сами врачи.

Напомним, накануне новогодних праздников стало известно о том, что с 1 января 2017-го Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ужесточает контроль за реализацией в аптечной сети лекарственных препаратов, подлежащих рецептурному отпуску.

Как удалось выяснить "Комиинформу", в перечень препаратов, которые с начала года отпускают покупателям строго по рецептам, вошли антибиотики, нейролептики, психотропные вещества, ампульные и гормональные (контрацептивы и другое) препараты, а также средства для регуляции артериального давления.

Корреспондент агентства с просьбой прокомментировать ситуацию обратился к главному врачу ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника № 3" Надежде Боянковой. По ее словам, принципиальных изменений в законодательстве не произошло, речь идет об ужесточении контроля за отпуском лекарственных препаратов.

"Сложившуюся практику, при которой люди массово занимаются самолечением, необходимо свести к минимуму, - отметила Н. Боянкова. - Неправильно, когда люди бесконтрольно принимают лекарства, а в случае с антибиотиками еще и очень вредно".

На вопрос о готовности терапевтов и узких специалистов поликлиники к выписке лекарств, главврач пояснила, что рецептурные бланки в достаточном количестве имеются у всех медиков.

"Для граждан, не относящихся к льготным категориям, выписывают рецепт на бланке формы 107, - рассказала главврач. - Врач должен быть готов выписать рецепт у постели больного, личная печать у него всегда должна быть с собой. Перед выпиской лекарства я рекомендую пациентам показать доктору свою аптечку. Не исключено, что он сможет подобрать лекарства из уже имеющихся. Все-таки лекарства сейчас достаточно дорогие, а у многих дома имеются целые залежи препаратов".

Собеседник агентства также разъяснила, что по одному и тому же рецепту пациенты в течение года ежемесячно смогут получать лекарства, к примеру, от давления, при соответствующем его оформлении. Ходить ежемесячно к врачу не потребуется. При этом главврач напомнила, что пациентам, страдающим повышением артериального давления, желательно посещать врача ежеквартально.